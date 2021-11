Jerarquizados repudiaron el eventual descuento de días no trabajados por paro

“Nos anoticiamos por rumores de que a los haberes de los trabajadores municipales se les descontarán los días de paro que se hicieron durante noviembre”, comunicó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand. En ese sentido, apuntó: “Este Ejecutivo no nos deja de sorprender porque hasta la semana pasada sabíamos que no había orden de descuento y aparentemente la dieron el viernes a última hora”.“Los trabajadores cobrarán con descuento”, denunció Levrand y de acuerdo a lo que argumentó, la medida de fuerza “fue una medida legitima, un derecho que tenemos los trabajadores, una herramienta de la que gozamos para peticionar”.“El Ejecutivo, tras una movilización contundente del gremio, ya había dicho que `día no trabajado, día descontado´”, recordó Levrand y según acusó: “La práctica del intendente fue una amenaza, un amedrentamiento a los trabajadores, para desestimar una medida que es legítima”.Para la sindicalista, “todo se hubiese evitado si tuviéramos un intendente o un Ejecutivo municipal que dialogue con los trabajadores y los gremios; porque decretó un aumento unilateral”.“Y hay funcionarios y trabajadores que ponen el presente y no están trabajando; porque los descuentos se hacen sobre los que reclamamos”, reprochó la secretaria general de APS.Por su parte, el secretario gremial, Ariel Garay, comunicó que “los jubilados municipales no estarían cobrando este aumento”, al que calificó de “engañoso porque el intendente proyecta que es del 20% y en el decreto no figura sobre qué bases es ese porcentaje”.“El intendente nos sorprende porque no deja de mentir, no dialoga y tensa la cuerda con los trabajadores, lo que sí están predispuestos al diálogo. Se vienen las Fiestas y si se aplican los descuentos, el aumento no existirá y se ahorrarán un mes de incrementos”, proyectó el gremialista.A lo cual, Levrand completó: “Los jubilados esperan ansiosos este aumento porque los sueldos son muy bajos, pero hoy nos anoticiamos de que faltan datos para la liquidación, por lo que este mes no estarían cobrando el incremento; en un mes tan caro para todos los trabajadores porque se trata de diciembre, además del descuento por los días de paro”. Y en esa línea, apuntó a “la falta de empatía, de solidaridad, de cercanía y de diálogo hacia los trabajadores y las entidades sindicales del Ejecutivo municipal en la figura del intendente Bahl”.“Se pagó una cuota de los ascensos automáticos; se adeuda el que corresponde a este año, el que debería haberse liquidado en enero”, comentó Levrand al denunciar que “los decretos no son claros respecto a la forma en la que se pagarán esos ascensos automáticos”. Y al alertar sobre “el silencio absoluto en el Ejecutivo municipal”, acusó que “los ascensos automáticos son adeudados por los intendentes Varisco y Bahl”.