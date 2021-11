Jorge Busti será operado del corazón en los próximos días

El ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, compartió un mensaje en sus redes sociales e informó a la comunidad que será operado del corazón en los próximos días."Agradezco a todos los que han estado preocupados por mi salud. Estoy tranquilo, rodeado de mi familia y amigos. Estoy dispuesto a afrontar dentro de 10 días una operación de corazón, de cambio de válvula, que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires", expresó.Aseguró que la intervención "fue decidida por mi médico cardiólogo de la ciudad de Paraná , que hace muchos años que me atiende, y un equipo que se especializa en estos temas. Estoy absolutamente decidido a hacerlo y lo afronto confiando plenamente en Dios, por sobre todas las cosas, y en la ciencia, y dispuesto a salir bien de este trance que me puso la vida, como tantos otros difíciles que me ha tocado vivir".y culminó: "Espero reencontrarme con ustedes en las próximas Fiestas, no sé cuándo, pero estar con ustedes para poder brindar, para que nuestra sufrida y querida Patria pueda salir adelante".