Tras las elecciones, Senado empieza a definir cargos políticos en la Cámara alta

El Senado de la Nación comenzará en los próximos días a definir las autoridades que regirán los bloques, las comisiones y los cargos de conducción de la Cámara alta a partir de la renovación legislativa que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, luego de las elecciones parlamentarias de noviembre que generaron una configuración diferente en el balance de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.y deberá apelar a sus aliados o negociar con sus rivales para lograr el quórum en cada sesión.A partir de la nueva configuración, el oficialismo alcanzará los 35 legisladores y la principal fuerza de la oposición estará conformada por una bancada de 31 integrantes.El resto de las bancas se las repartirán entre el interbloque Parlamentario Federal, aliado de la oposición, con dos senadores; Juntos Somos Río Negro, Hacemos por Córdoba, Frente Renovador de la Concordia de Misiones y el Movimiento Neuquino, con uno cada uno., un día antes de iniciar sus mandatos de seis años, y en la misma jornada en la que se prevé llevar a cabo la última sesión ordinaria con la vieja conformación de la Cámara.A partir del recambio, tanto los bloques como la conducción del Senado, deberán ratificar o elegir nuevos funcionarios parlamentarios.El resto de los lugares de conducción están ocupados por la oficialista santiagueña Clauda Abdala de Zamora (presidenta Provisional del cuerpo); el opositor porteño Martín Lousteau (vicepresidente) y los siguen en orden de jerarquía son el misionero Maurice Closs, del FdT; y la cordobesa Laura Elena Rodríguez Machado, por JxC.Salvo Rodríguez Machado, cuyo mandato finaliza y fue elegida diputada nacional, el resto de los legisladores se mantendrán en sus bancas.La composición de las 27 comisiones de la Cámara alta también sufrirá cambios en relación a la actual conformación, en la cual el FdT poseía 41 senadores propios.La gran mayoría de las comisiones, y sobre todo las que deben dictaminar sobre proyectos estratégicos como Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia, Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores, entre otras, están encabezadas por hombres y mujeres del oficialismo.JxC logró presidir hasta media docena de ella, y son las de Salud, Derechos y Garantías, Economía Nacional, Población, Turismo y Ambiente.Con la nueva conformación, en la que ninguna fuerza política tiene la mayoría,Lo mismo debería ocurrir con su integración, ya que en la actualidad, de los 17 integrantes que conforman cada comisión, el oficialismo designó a diez, y en algunas ese número llega a once, con la presencia de algún aliado del FdT.También habrá movimientos dentro de las bancadas que deberán resolver la continuidad o no de sus respectivos líderesEn el bloque del FdT -que incorporará a ocho nuevos legisladores- es muy probable que continúen en la conducción el formoseño José Mayans, uno de los senadores con más años en la Cámara alta, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien obtuvo la reelección como representante de su provincia por la minoría.La decisión de mantener a Mayans y a Fernández Sagasti fue evaluada durante la reunión que la bancada mantuvo el miércoles último.En el interbloque de JxC, por su parte, la situación es un tanto más difusa a raíz de la suma de catorce nuevos integrantes.La principal bancada de la oposición está encabezada hoy por el también formoseño Luis Naidenoff -también de los más experimentados en el cuerpo-, quien además conduce el bloque radical.El presidente de la bancada del PRO, en tanto, es el misionero Humberto Schiavoni.Con la nueva conformación, el radicalismo seguirá siendo mayoría en el interbloque, pero suma volumen político, al igual que lo hace el macrismo.Por los radicales, entre los que se integrarán al parlamento, se destaca el exgobernador de Mendoza y actual diputado, Alfredo Cornejo.Mientras que por el PRO hará lo mismo el exsenador Luis Juez, representante de la provincia de Córdoba, donde JxC obtuvo una victoria contundente.De ambas bancadas, no obstante, aseguraron aque