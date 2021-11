Se reunió el Consejo Federal de Salud y acordaron un "pase sanitario"

Las máximas autoridades sanitarias de todo el país se reunieron este viernes en un nuevo Consejo Federal de Salud para analizar la situación epidemiológica y los próximos objetivos en la respuesta a la Pandemia por Covid-19, y debatir sobre otros ejes estratégicos de la política sanitaria.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud celebrado en la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presidió la nueva edición presencial del órgano, que convocó a las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones del país para analizar la situación epidemiológica y los próximos desafíos en relación a la respuesta a la pandemia por Covid-19, así como para alcanzar consensos y definir estrategias conjuntas sobre los principales ejes de la política sanitaria.



La ministra Velázquez destacó que “se trató del 50º encuentro que celebramos desde el comienzo de la Pandemia por Coronavirus en nuestro país, donde hemos consensuado y tomado decisiones de las principales políticas sanitarias para las redes federales en nuestras provincias”, expresó.



La funcionaria destacó que allí se puso en valor el inmenso trabajo realizado durante la Pandemia y el importante avance en la campaña de vacunación, así como al consenso arribado entre las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud durante todo este período. Y agregó: “Se trata del mayor órgano de decisión sanitaria en donde tomamos decisiones complejas en momentos oportunos; y hoy nuestras provincias están frente a una enorme oportunidad sanitaria para seguir completando esquemas de vacunación y cumplimentar los refuerzos”.



Velázquez señaló que el impacto de la vacunación se ha visto reflejado en los niveles de cobertura; “ya que se ha comprendido que vacunarse sigue constituyendo la estrategia sanitaria clave para cuidar la salud, pero también para cuidar el trabajo, el desarrollo y el crecimiento económico, la educación, la movilidad, la recreación, las reuniones sociales”, ilustró, y completó: “Tenemos las vacunas y tenemos la voluntad política institucional para llevar adelante las estrategias sanitarias”.



Finalmente, la ministra instó a no subestimar la situación actual, “dado que hay una movilidad social muy importante y nuevas variantes de importancia epidemiológica que nos indican, a nivel mundial, que no hay que bajar la guardia con las medidas de cuidado personal y comunitarias, porque aún no se superó la Pandemia”, explicó.



Por su parte, la ministra Vizzotti indicó: “Estar en noviembre vacunando a mayores de 3 años, habiendo aplicado más de 1.200.000 terceras dosis e iniciado ya la estrategia de refuerzos, y con esta reunión para planificar cómo vamos a seguir avanzando, es una fortaleza y una oportunidad enorme”.



Además, Vizzotti se refirió a la preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el hemisferio norte y la emergencia de una nueva variante en el sur de África y afirmó que, en relación al avance de vacunación y las particularidades de nuestro país, “Argentina tiene una situación que no es comparable con el hemisferio norte”. De esta manera, la ministra convocó a sus pares a “analizar la situación, consensuar, transmitir esos consensos y hacer lo que tenemos que hacer nosotros como país, que no es necesariamente lo que están haciendo en otros lados”. Ejes de la jornada Cabe señalar que la reunión se desarrolló en el Palacio San Martín de la Cancillería, en la ciudad de Buenos Aires, donde las autoridades abordaron los nuevos desafíos y los próximos pasos a seguir en la campaña de vacunación.



Allí se debatieron, además, otros ejes centrales de la política sanitaria, como los avances en el Nomenclador de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) con miras a una mayor integración de los sistemas de salud; el abordaje de la Salud Mental y Adicciones y el apoyo Psicosocial desde una mirada integral con foco en la atención primaria; los avances en la implementación de la Ley de los 1000 Días y los desafíos del Calendario de Vacunación 2022.



Además, en la propuesta de consenso de esta jornada se trabajó sobre la posibilidad de generar un pase sanitario para habilitar el acceso a aquellas actividades que presentan un mayor riesgo de contagio, el cual se establecería en forma consensuada con otros sectores como turismo, recreación, deportes y actividades privadas.



El mismo implicaría la posibilidad de acceder a las distintas actividades mediante el pase sanitario, para lo cual se requerirá del cumplimiento del esquema de vacunación por parte de los asistentes.