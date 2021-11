Argentina postergará reinicio de vuelos con África y exigirá cuarentena

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció esta tarde en conferencia que, ante el surgimiento de la nueva variante de Covid-19 en Sudáfrica, el Gobierno tomará medidas para retrasar su llegada al país, en sintonía con Europa y Estados Unidos.



“La pandemia no terminó. Siempre dijimos que hasta que todos los países no accedieran a la vacunación podría surgir una nueva cepa. Omicron es una variante más transmisible pero aún falta analizar más información sobre su letalidad y efectividad de las vacunas”, explicó la ministra.



En este sentido, informó que los vuelos con África que iban a restablecerse en los próximos días a través de Ethiopian Airlines, quedarán suspendidas por el momento. A su vez, destacó que medidas similares tomadas en Europa y Estados Unidos ayudarán a limitar el ingreso de pasajeros desde ese destino.



También explicó que para los viajeros que en los últimos días hayan estado en el continente africano se les solicitará al arribar al país un PCR y deberán realizar una cuarentena obligatoria de 14 días. Terminado el aislamiento deberán realizar un nuevo PCR.



La ministra brindó una conferencia de prensa tras la reunión con titulares de las carteras sanitarias de todo el país para analizar la situación epidemiológica y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.



El encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) comenzó a las 8 en el Palacio San Martín con la presencia de los ministros y ministras provinciales para "abordar los nuevos desafíos y los próximos pasos a seguir en la campaña de vacunación", indicaron las fuentes.



Así como Argentina pone bajo la lupa la propagación del coronavirus y la aparición de nuevas cepas como la B.1.1.529, detectada en Sudáfrica, alrededor del mundo avanzan con la aplicación de nuevas medidas sanitarias.



En Europa, por ejemplo, se decidió este viernes cerrar las puertas a los viajeros procedentes de varios Estados del sur de África, pese al rechazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y horas antes de detectarse el primer caso en Bélgica.



El primer país en blindarse fue Reino Unido, que anunció el jueves que prohibirá la entrada de personas procedentes de seis países de África: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Esuatini (o Suazilandia) a partir del viernes.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en Twitter que propondrá "activar el freno de emergencia para interrumpir los vuelos procedentes de la región del sur de África" durante una reunión prevista el viernes. Pero varios países, como Alemania, Francia e Italia, no esperaron el visto bueno de Bruselas.



La variante B.1.1.529 tiene un número "extremadamente elevado" de mutaciones y "podemos ver que tiene un potencial muy alto de propagación", avisó el jueves el virólogo brasileño Tulio de Oliveira, basado en Sudáfrica y director del KRISP, un centro especializado en el estudio del coronavirus.



Sudáfrica registró hasta ahora 22 casos de esta variante, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. También se registraron casos en el vecino Botsuana, en Hong Kong y en Israel.



Las medidas de los países europeos se tomaron justo antes de que Bélgica detectara el primer caso de la nueva variante en su territorio.



"Tenemos un caso confirmado de esta variante. Se trata de alguien que vino del extranjero y dio positivo el 22 de noviembre y no estaba vacunado", dijo el ministro de Salud belga Frank Vandenbroucke, en una rueda de prensa.