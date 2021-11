Se abrieron los sobres para la ampliación del hospital Salaberry de Victoria

En un acto desarrollado este viernes en la ciudad de Victoria, la vicegobernadora Laura Stratta acompañada por el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, la secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh e integrantes de la Escribanía Mayor de Gobierno, procedió a la apertura de ofertas en el marco del proceso licitatorio para la obra de ampliación del área quirúrgica y reestructuración en las áreas complementarias, servicios, maternidad e internación de pediatría del hospital de Victoria.



En la oportunidad, las autoridades hicieron entrega además al director del hospital, Adrián Díaz, de una ambulancia para el efector.



"Hoy estar dando este paso adelante en el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario para mí es un momento de enorme alegría y celebración, porque de alguna manera estamos dando una respuesta a una demanda que nos venían planteando las y los victorienses y que para nosotros desde los lugares que ocupamos es fundamental poder generar esas respuestas que nuestros ciudadanos nos plantean", sostuvo la vicegobernadora Laura Stratta al tomar la palabra en el acto.



"Es un gusto inmenso estar en mi ciudad cumpliendo con la palabra empeñada", resaltó para agradecer luego al gobernador Gustavo Bordet: "La cantidad de obras que se están licitando y que están en marcha, la cantidad de ofertas que se están abriendo, tienen que ver con decisión política, con inversión acerca de dónde poner la mirada. Y la mirada está puesta en infraestructura educativa, sanitaria, vial, en la construcción de viviendas", enumeró.



Luego hizo extensivo el agradecimiento al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Marcelo Richard y a su equipo "por el compromiso" puesto en el proyecto del hospital Fermín Salaberry, como también a la ministra de Salud Sonia Velázquez, y a la secretaria de Salud Carina Re y sus equipos "por haber estado acompañando los procesos y las demandas que tiene nuestro hospital y nuestra ciudad que ha crecido muchísimo y por tanto necesita de una infraestructura que vaya acompañando los desafíos de ese crecimiento que ha sido tan abrupto", apuntó.



Por otro lado, la Vicegobernadora tras dar cuenta del "contexto de pandemia y de tragedia" que interpeló al sistema sanitario entrerriano, puso en valor a las y los trabajadores de salud a quienes reconoció: "Estuvieron en la primera línea de batalla poniendo el cuerpo y haciendo pie para ningún entrerriano y entrerriana quedara sin atención", acentuó y en esa línea trajo a colación: "Había provincias que tenían sistemas sanitarios quizás mucho más sólidos en infraestructura que nosotros, pero nosotros teníamos lo más valioso que tiene un sistema sanitario que son las personas, nuestros recursos humanos. Eso valió la diferencia y pudimos hacer frente a esta tragedia con muchísima dignidad", subrayó.



En el marco de la apertura de ofertas para las obras en el Salaberry como también la entrega de una ambulancia, la Vicegobernadora mencionó otros trabajos en marcha en Victoria como el colector Quirós y la cuenca de Ezpeleta, o la variante de la ruta 11 y la ampliación de la red de gas". En ese sentido, informó: "En dos semanas más en Victoria vamos a estar licitando 100 nuevas viviendas. Eso también tiene que ver con esta mirada de mejorar la vida de cada una de nuestras comunidades", destacó.



"De eso se trata cuando uno habla de Estado presente, que está, que es promotor, activo, dinámico, que pone el cuerpo la cara pero sobre todo que genera respuestas. La política transforma y repara siempre en un Estado presente", puso de relieve Stratta.



"En lo personal sentía una presión muy grande porque tuviéramos los quirófanos que nuestra ciudad se merecía y porque también la apuesta de esta infraestructura nos va a permitir poder tener un espacio de terapia intensiva. El hospital Salaberry será un punto de referencia sanitaria en la región y yo de eso me siento muy orgullosa", completó. Richard: "Una obra muy significativa"

"Agradezco el acompañamiento que tenemos en Planeamiento por parte de la vicegobernadora, con un trabajo que venimos haciendo articuladamente con todos los ministerios. La verdad que es un placer contar con el actual equipo de gestión ya que damos respuesta a los pedidos", manifestó a su turno el ministro de Planeamiento Marcelo Richard.



"Después de tanto trabajo llegamos a esta instancia. Nos tocó la pandemia y la verdad que todo lo que teníamos planificado tuvimos que modificarlo y cambiar el rumbo. Pero hemos respondido a todos los pedidos", apuntó.



También consideró: "Nosotros ejecutamos obras y en este caso acá en el hospital, con el director y todo el equipo de salud se establecieron las demandas y las pautas para el diseño. Nos pusimos a trabajar en Arquitectura para contar con este proyecto y hoy tener la posibilidad, con una obra muy significativa, porque son casi 1000 metros cuadrados que vamos a intervenir".



El Ministro además, informó: "Este jueves licitamos el Laboratorio de Epidemiología de la provincia y la semana que viene vamos a estar abriendo la ampliación del Hospital J. J. de Urquiza en Concepción del Uruguay, unidad de terapia intensiva. Y así seguiremos, en este eje proyectado por el Gobernador para poder establecer las mejoras que son necesarias en Salud". Maiocco expresó su agradecimiento

"Esto es muy significativo para Victoria", resaltó el intendente Domingo Maiocco. "Muchas gracias Laura que siempre pensás y lo hablamos muchas veces, en qué importancia tienen la educación y la salud, dos pilares fundamentales que necesita nuestra sociedad", resaltó.



"Pero para que estas cosas ocurran, muchas veces decimos estos son los impuestos de la gente que tienen que llegar en obras, pero también tiene que haber funcionarios como Marcelo que se preocupa y ocupa de la infraestructura y de canalizar este tipo de financiamiento para algo tan importante que está ocurriendo ahora", indicó e hizo extensivo el reconocimiento a la secretaria de salud, presente en el acto, Carina Reh. "Yo estoy muy agradecido por todas estas cosas", cerró. "Una respuesta para toda la región", destacó Reh

"Era una preocupación para mí no poder darle respuestas a la comunidad en cuanto a la finalización de obra que había sido proyectada por allá hace largo tiempo, así que fue un desafío para el equipo de Planeamiento", recordó la funcionaria y resaltó "el trabajo coordinado" con Planeamiento.



"Este es el esfuerzo de gente que ha trabajado en equipo, de un Estado que ha estado presente permanentemente, en pandemia y aun antes de la pandemia", manifestó Re y puso de relieve "la decisión política del Gobernador de invertir todos los recursos posibles en salud como lo venimos demostrando a lo largo de estos dos años que han sido muy difíciles para todos nosotros, de atravesar una pandemia con muchas dificultades pero con la tranquilidad de que cada entrerriano y entrerriana recibió la atención que merecía tener. Así que esto es una oportunidad para todos ustedes y para todas las y los trabajadores del hospital que estoy convencida de que esta obra una vez terminada, va a ser importantísima dando repuesta no sólo a la ciudad de Victoria, sino a la región", consignó. "Esperamos con mucha necesidad y muchas ganas esta licitación"

El doctor Adrián Díaz director del nosocomio, tras agradecer la presencia de las y los funcionarios presentes, señaló: "Todos estamos esperando con mucha necesidad y muchas ganas esta licitación de quirófanos, pediatría y maternidad. Así que después de haber atravesado una pandemia donde tuvimos que trabajar con mucho esfuerzo y tuvimos un Estado presente que nos ha acompañado en todo momento y hasta último momento por el Ministerio de Salud y a su vez por Gobernación y Vicegobernación, no tengo más que palabas de agradecimiento", sostuvo y resaltó "el extra que nos trae la Vicegobernadora y el Ministerio de esta ambulancia que tanto necesitamos para el hospital". Detalles El llamado a licitación para la obra se autorizó a través del decreto N° 3094/21, con un presupuesto oficial de 126.888.120, 95 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días corridos.



El proyecto como premisa dar solución a las necesidades que se presentan en el área de quirófanos, maternidad, internación pediátrica, áreas complementarias, y servicios del Salaberry.

Con ese objetivo, se contempla la ampliación del área quirúrgica para contar con dos quirófanos, transferencia de pacientes, atención del recién nacido, vestuarios personales, enfermería y dormitorio de médicos de guardia.



Asimismo, se prevé la ejecución de nuevos espacios para depósito de residuos comunes y patológicos, y demás espacios de servicios.