Gainza con Vidal: “Conozco el compromiso de Emanuel con Paraná”

El dirigente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, mantuvo un encuentro con la ex Gobernadora, María Eugenia Vidal, dónde acordaron trabajar juntos en actividades sociales barriales y en la colaboración técnica del plan de gobierno para la ciudad de Paraná.

Gainza declaró: “María Eugenia, además de Gobernadora, fue Ministra de Desarrollo Social, conoce y entiende los problemas que hoy generan la falta de trabajo, la inflación y la enorme deserción escolar; por eso vinimos a contarle sobre el trabajo que estamos llevando adelante en distintos barrios de Paraná con nuestra Fundación “Hacemos Argentina”.



“En esta oportunidad, Esta vez la invitamos a que sea la madrina de un nuevo centro comunitario que estamos construyendo que tiene como objetivo combatir la desnutrición infantil y trabajar con apoyo escolar para que los chicos no abandonen la escuela; y el año que viene la esperamos en nuestra ciudad para su inauguración”, afirmó.



“También le pedimos colaboración para profundizar las propuestas de nuestro programa “Paraná 2030” en las áreas vinculadas a la ayuda social y al acompañamiento educativo”, comentó el Ex Concejal.



Por último, Vidal aseguró “conozco a Emanuel desde hace muchos años y sé de su compromiso con Paraná, por eso vamos a seguir trabajando juntos para construir un proyecto que vuelva a entusiasmar con un futuro distinto para su ciudad; y sobre todo con el desarrollo de propuesta que encuentren soluciones reales a los problemas que le preocupan a los vecinos.”