UPCN se movilizó al rectorado de la UADER y declaró el estado de alerta

UPCN se movilizó al Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tras haber tomado conocimiento, de que hoy se trataría una resolución que aprueba el "Tipificador de funciones docentes y auxiliares docentes en tareas académicas y pedagógicas", “un dispositivo que genera inseguridad e incertidumbre en los trabajadores por las consecuencias que puede traer a corto plazo”, según considera UPCN."Frente a esta problemática, hemos declarado el estado de alerta. Pedimos que esta resolución no se apruebe hoy, sino que se siga analizando, o bien, que incluya un artículo que explicite que no se verán afectados los trabajadores administrativos en ningún sentido", dijo la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez."Al mismo tiempo hemos exigido que entre este viernes y el lunes de la semana que viene se nos convoque para tratar el verdadero tema de fondo que nos preocupa, que es la regularización de personal administrativo remunerado con horas cátedra", mencionó la dirigente."Lo que dejamos en claro es que ninguna modificación de este tipo en el ámbito de la Universidad puede hacerse a espaldas de los trabajadores. Estamos dispuestos a dar cualquier discusión necesaria en el marco de la regularización de la planta, pero es fundamental llevar tranquilidad a nuestros compañeros", subrayó Domínguez.Cabe señalar que UPCN fue recibido en horas de esta mañana, por el Asesor Jurídico de la Universidad, Dr. José Cassano, quien explicó que esta norma asigna funciones académicas y que no alteraría la situación de los trabajadores administrativos remunerados con horas cátedra. No obstante, las preocupaciones exceden el alcance específico de esta normativa ya que, los compañeros y compañeras tienen dudas ante los posibles cambios en cuanto a su remuneración y condiciones laborales.