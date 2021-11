Bordet avanzó con Ferraresi en nuevos planes de viviendas para Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet continuó con sus gestiones ante el gobierno nacional para sumar obras y acciones en la provincia. En este sentido, este jueves se reunió con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, con quien avanzó con los programas de viviendas para Entre Ríos.



Tras el encuentro, desarrollado en la sede la cartera nacional, donde también estuvo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el entrerriano Iván Szczech, Bordet dijo que se avanzó con el ministro en la evaluación de los planes de viviendas para la provincia y diferenció la situación actual con lo que sucedió en la anterior gestión nacional donde no se contaba con obras de viviendas con financiamiento de la Nación.



"Tuvimos un encuentro con el ministro Ferraresi donde analizamos el avance del programa Casa Propia, donde Entre Ríos tiene un cupo de 2200 viviendas, que estamos prácticamente ya cubriéndolos, muchas ya por comenzar y otras en proceso de licitación", informó Bordet luego del encuentro realizado en la sede del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.



Destacó luego que las viviendas están distribuidas en todo el territorio provincial y apuntó: "Después de los cuatro años del gobierno anterior de no tener programas de viviendas con financiamiento nacional, esto representa para Entre Ríos poder dar respuestas a muchas familias entrerrianas".



Agregó que este cupo de viviendas se suma a otros ejecutados a través de programas provinciales. "Actualmente Entre Ríos y Argentina tienen programas activos de viviendas que vienen a respaldar un derecho constitucional que es el techo propio, pero que también dinamiza nuestra economía a través de la creación de fuentes de trabajo, de desarrollo económico y todo lo que conlleva la actividad de la construcción que mueve otras actividades como la madera, el vidrio o el cemento, lo que hace se vuelque en la economía y en salarios para muchos trabajadores que dependen de la industria de la construcción", remarcó Bordet.



Por otro lado, y en virtud de la presencia en la reunión del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el entrerriano Iván Szczech, destacó la importancia de la articulación entre los sectores públicos y privados en el rubro. "Además de ser presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es entrerriano, conoce la realidad de la provincia y estamos gestionando justamente para poder trabajar con un criterio muy amplio en todos los departamentos de la provincia para poder llegar con soluciones habitacionales, no sólo en grandes ciudades sino también en comunas y en juntas de gobierno donde la vivienda es una necesidad y que durante mucho tiempo estuvo vedada porque no había programas activos para poder acceder en una forma fácil y activa como está hoy vigente con estos programas, como Casa Propia y también el Procrear como se está llevando adelante en Paraná, en etapa de preadjudicación, y con proyectos en Concordia y Gualeguaychú para poder iniciar otras viviendas", remarcó Bordet.



Por último, el gobernador resumió: "Fue una reunión muy productiva porque pudimos abarcar distintos aspectos de lo que se está trabajando hoy en interrelación entre Nación, la provincia y con los municipios entrerrianos para poder llevarle dignidad a muchas familias entrerrianas que lo están necesitando".