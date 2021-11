Ley de Humedales: realizaron un "tuitazo" para exigir su aprobación

Más de 380 organizaciones y movimientos de todo el país le exigimos a @DiputadosAR un Plenario de Comisiones por la #LeyDeHumedalesYa. Para que el proyecto se trate en la Cámara Baja necesitamos primeramente un #PlenarioPorHumedales. pic.twitter.com/DiNS6eYEns — FARN (@farnargentina) November 24, 2021

, que podría perder estado parlamentario si no es tratado en el recinto antes de fin de año, informó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).A partir de las 19 y bajo else comenzó a reclamar el tratamiento de esta demanda "que data de hace ya más de 10 años" y a la que "el Congreso Nacional sigue, tristemente, haciendo oídos sordos", aseveró la organización."@DiputadosAR, gobiernen para el pueblo que los eligió y no para los lobbies del poder económico concentrado", tuiteó la Multisectorial Humedales."Más de 380 organizaciones y movimientos de todo el país le exigimos a @DiputadosAR un Plenario de Comisiones por la #LeyDeHumedalesYa. Para que el proyecto se trate en la Cámara Baja necesitamos primeramente un #PlenarioPorHumedales", explicó por su parte la FARN., en tanto, publicó: "El proyecto de #LeyDeHumedalesYa, fue presentado en 2013 y en 2016, y en ambos casos no prosperó en @DiputadosAR. No dejemos que se repita la historia", mensaje que fue repetido por el Club de Observadores de Aves de Palermo.En el mismo sentido se expresó, al tuitear "Exigimos que @DiputadosAR haga lugar a un plenario de comisiones para tratar la #LeyDeHumedalesYA".Desde su cuenta oficial,relacionó el pedido con los incendios:" Ojalá llueva. Solo podemos pedirle a la naturaleza que combata el fuego. Está claro que las autoridades nada pueden hacer y a los incendiarios nada le interesa".”, expresó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN.A pesar de su "enorme valor biológico, social, cultural y económico", los humedales se pierden y degradan cada día. La Convención Ramsar estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de la superficie de humedales a nivel global, con pérdidas del 35% desde 1970, indicaron en un comunicado.Sin embargo, en lo que va del año, "solamente en el Delta del Paraná se perdieron 153.000 hectáreas por quemas intencionales".