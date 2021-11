“Somos un gobierno que cumple con la palabra empeñada”, aseguró Bordet

Foto 1/2 Foto 2/2

“Acá hay un gobernador que cumple con la palabra empeñada", dijo el mandatario. "La pavimentación de la ruta 23 es una de las obras estratégicas para el crecimiento de Entre Ríos. Es trascendente para una amplia zona productiva que une los departamentos Uruguay y Colón, y significa una mejora sustancial en las posibilidades de desarrollo para cientos de productores y establecimientos", afirmó el gobernador Bordet en su visita a la localidad del departamento Uruguay, y agregó que esta obra “viene a completar un círculo virtuoso para la producción y el trabajo entrerriano que tiene que ver con la reactivación de nuestros puertos y el desarrollo de infraestructura energética".



Y resaltó: "Esto forma parte de una mecánica y de una forma de trabajo, porque cuando hay elecciones muchas veces se confunden las cosas. Hace un tiempo también había prometido una obra, que es la ruta 32 que une Crespo con Viale, y habían dicho que era una promesa de campaña. La verdad es que podemos hacer campaña política y podemos trabajar. Las elecciones ya pasaron y ayer estuve en Buenos Aires y conseguí el financiamiento para la obra entre Crespo y Viale, la que también vamos a hacer porque somos un gobierno que cumple y hay un gobernador que cumple con la palabra empeñada", subrayó.



Junto a Bordet estuvieron en la actividad su esposa, Mariel Ávila; la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; los legisladores Horacio Amavet, Mauricio Santa Cruz y Mariano Rebord; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; presidentes municipales de otras localidades y vecinos.



También el mandatario dijo que “es muy gratificante abrir los sobres de esta obra para la que costó mucho poder conseguir el financiamiento, ponernos luego de acuerdo con el proyecto para hacer una ruta integral, consistente y que tenga las características para que le dé sustentabilidad”.



Indicó además que se realizó “un muy buen proyecto” que prevé también la circunvalación a Pronunciamiento de tránsito pesado y a 1° de Mayo, y apuntó que se hicieron audiencias públicas donde los vecinos opinaron.



Destacó también que se hayan presentado cuatro empresas a cotizar (Pitón, Pietroboni, Losi y Dos Arroyos), y apuntó: “Estimamos que en 45 días estaremos en obra. Son cuatro empresas entrerrianas las que están cotizando, con lo cual todo el dinero queda en la provincia. Esto dinamiza la economía, el desarrollo y la generación de empleo porque se empleará gente de la zona. Es una obra que habíamos prometido y también obras complementarias que no faltarán como terminar el acceso hasta Villa Elisa, por la parte del cementerio, que lo hablamos con el intendente y nos comprometimos que lo llevaremos adelante ", apuntó.



Gestiones

Bordet también destacó que “la ruta 23 fue uno de los primeros pedidos que me hicieron cuando asumí como gobernador en 2015. Estuve buscando infructuosamente financiamiento para poder lograrlo y llevar adelante una obra que por la envergadura requiere de un financiamiento nacional o internacional. Golpeé puertas por todos lados, que se abrían y se volvían a cerrar, y nunca podíamos materializarlo. Cuando asumimos en 2019 se lo planteé al Presidente y, a través del Fondo Fiduciario para Obras de Infraestructura Provinciales que tiene el gobierno nacional, nos dio un crédito para poder hacer esta ruta".



Al respecto, señaló que ese crédito va a posibilitar terminar el tramo que queda entre Pronunciamiento y Villa Elisa y que tiene un financiamiento internacional. “Es un crédito que paga la provincia y nos posibilitará en el tiempo poder ejecutar la obra”, informó.



Hizo notar que el trámite crediticio tuvo distintos pasos, como la aprobación de proyectos, y que hubo que hacer audiencias públicas, ya que “es un proyecto muy completo, porque contempla todo el desvío del tránsito pesado y de la ruta, lo cual reduce la posibilidad de accidentes”.



“Estas asambleas se hicieron públicas en los tres municipios que abarca este tramo de la ruta, cumplimos con todos esos procedimientos y hoy estamos acá cumpliendo con lo que prometimos, que era poder llevar adelante la obra en este tramo Pronunciamiento-Villa Elisa, con la circunvalación de ambas localidades”, resaltó Bordet.



Asimismo, indicó que, si bien la obra no contempla la parte del cementerio que pasa por Villa Elisa para conectar con la ciudad, “hacemos el compromiso que con fondos provinciales la vamos a completar".



En otro orden, tras resaltar los lazos familiares y de amistad que lo unen con la localidad, dijo estar muy contento por la presencia de su padre, Elvio Bordet, quien nació y vivió en Pronunciamiento, ciudad a la que le dedicó un libro que escribió, “Apuntes de mi ayer", que recomendó leer.



"Estoy muy contento de poder estar acá, de ponernos de acuerdo con el intendente para hacer otras obras que necesita la ciudad, como pavimento, un convenio que vamos a firmar para terminar las cinco diagonales; y con Cafesg para hacer tres cuadras más de calle”, dijo y anticipó que también están trabajando para poder comprar un terreno para construir viviendas con el programa provincial Primero Tu Casa.



Los trabajos

La apertura de ofertas corresponde a la licitación para la obra básica y pavimento del tramo de la ruta provincial Nº 23 entre Pronunciamiento, 1° de Mayo y Villa Elisa, cuyo presupuesto es de 2.075.713.412 pesos.

La obra vial es resultado del convenio firmado por el gobernador Bordet con el ministro del Interior, Eduardo Wado De Prado, mediante el cual el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional asignará los recursos para concretar los trabajos en un plazo de 24 meses, en el marco del Préstamo BID garantizando que la devolución del mismo sea en pesos.



Crecimiento

Por su parte, el intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval, expresó: "Es una alegría enorme para Pronunciamiento y la provincia que esta tan ansiada obra sea un sueño hecho realidad. Hoy estamos dando un paso muy importante con la apertura de sobres con todo el empuje del gobierno de Gustavo Bordet, que siempre ha luchado por esta tan ansiada ruta 23".

Dijo además que "la ruta 23 significará un crecimiento y potenciación para toda esta zona muy productiva en donde se beneficiarán enormemente la ganadería, la avicultura, la agricultura, la maderera, metalúrgica y demás que hoy estén en este corredor de la ruta que llega a las cuatro ciudades".



También mencionó que hay un parque industrial a cinco kilómetros de Pronunciamiento , donde está localizada la empresa Fadel que demanda 300 empleados directos, con 130.000 pollos que se faenan por día y que exporta, y apuntó que se espera que se localicen muchas empresas más en este parque industrial.



Aportes

El acto se llevó a cabo este miércoles en la plaza principal, frente al Palacio Municipal de Pronunciamiento, donde también se entregaron aportes y créditos por parte del gobierno provincial por más de 5 millones de pesos. Entre ellos se adjudicaron dos créditos enmarcados en el Programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción.



Detalles del proyecto

El proyecto de la obra contempla diferentes tipos de intervenciones sobre la ruta provincial Nº23, en el sub-tramo comprendido entre las localidades de Villa Elisa, 1º de Mayo y Pronunciamiento, con el mejoramiento de 25.800 metros. El proyecto se emplaza en los departamentos Uruguay y Colón.



La estructura prevista para soportar el tránsito solicitante está compuesta por una calzada de concreto asfáltico en caliente, asentada sobre una base y subbase de suelo calcáreo. Se complementa con una banquina de suelo común con taludes y soleras. Este esquema requiere de la afectación de inmuebles (corrimientos de alambrados).



El proyecto tiene su punto de inicio en la localidad de Pronunciamiento, coincidente con la finalización de la calzada pavimentada, ejecutada por administración, correspondiente al tramo Caseros - Pronunciamiento.



A los efectos de derivar el tránsito pesado pasante, en Pronunciamiento se proyectó un desvió de 1922 metros, utilizando para ello parte de la trama vial urbana circundante a dicha localidad.



Esta variante, por tratarse de una zona relativamente poblada, se ejecutará con una calzada de hormigón y cordón cuneta. En esta zona, existe un sistema de desagües, ejecutado por la Dirección de Hidráulica de la provincia, que ha sido tenido en cuenta para la captación de los escurrimientos de las calles proyectadas.



En 1º de Mayo la traza pasa por una zona urbana, hecho que motiva realizar una variante que contemple el desvío del tránsito. Esta situación fue observada planteando el camino por vías alternativas existentes, hasta retomar la ruta que vincula con la localidad de Villa Elisa, previendo las conexiones de la trama urbana de 1º de Mayo con sus respectivas intersecciones.



Al llegar a Villa Elisa, en coincidencia con el comienzo del Boulevard (Intersección con calle Nº 2), se plantea un sistema de colectoras a ambos lados de la ruta, con el propósito de derivar el tránsito local y sus accesos hacia el sector urbanizado, modificando la actual intersección con la finalización del proyecto. Esta situación deja abierta la posibilidad de considerar a futuro una conexión que permita vincular la obra con la Ruta Nacional N°130, con el objetivo de derivar el tránsito pesado por vías alternativas.



El proyecto incluye los accesos al Frigorífico Fadel, la escuela N° 14 (en 3 de Febrero) y el camino de conexión que vincula 1º de Mayo con las colonias ubicadas en los alrededores, a través de ensanches con carriles. En la escuela y en el cementerio de la localidad de 1º de Mayo se ejecutaran dársenas de estacionamiento para brindar mayor seguridad a los vehículos que concurran a estos lugares.



Con respecto a la hidráulica del camino, se ha previsto la realización de un sistema de desagües con alcantarillas transversales y laterales.

Por último, la obra tiene previsto la inclusión de tareas que han quedado pendientes de ejecución en el tramo comprendido entre las localidades de Caseros y Pronunciamiento, entre las que se destacan, carriles de aceleración y frenado en la salida del desvío de tránsito pesado a Caseros, proveniente de la Ruta Provincial Nº39, entre otros trabajos. Además, se incorpora la señalización horizontal y vertical de todo el tramo, como así también la Iluminación de las intersecciones.