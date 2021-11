Balance del ciclo lectivo: presencialidad plena, vacunación y violencia escolar

Política Tendrán inasistencia los alumnos que no vayan a clases hasta el 17 de diciembre

La directora de la Departamental de Escuelas Paraná, Adela Ramírez, destacó a través deque “el cierre del ciclo lectivo se transita con presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia para priorizar saberes, competencias y contenidos que haya que afianzar con cada uno de los alumnos; y lo que no se pueda lograr y lo que falte reforzar, continuarlo en 2022”.Respecto a la fecha en la que los alumnos tienen que asistir a clases, ésta explicó que “la normativa que marca los tiempos y pautas de trabajo de cada ciclo lectivo es una resolución denominada Calendario Escolar y para cada uno, el CGE dicta una normativa”.Consultada a Ramírez por el balance que deja este ciclo lectivo 2021, ésta ponderó: “Es muy importante en los aspectos relacionados al conocimiento, la sociabilidad, los vínculos y una forma de trabajo presencial, que no implica no valorar la virtualidad, pero el poder mirarse, el encuentro y el intercambio al mismo tiempo es muy valioso tanto para estudiantes como para docentes”.Respecto de la vacunación contra el Covid-19 a niños destacó la coordinación de los equipos directivos con los de los centros de salud. “El controlar los calendarios de vacunación para completarlos en los centros de salud es un trabajo que se hace permanentemente en los niveles inicial y primario”, comentó.En relación a los episodios de violencia escolar que se registraron en algunos establecimientos de Paraná, Ramírez comentó: “Más allá de reforzar que este jueves es el Día de la Lucha contra toda forma de violencia, el sistema educativo trabaja un eje transversal denominado Educación para la paz, que apuesta a la resolución pacífica de conflictos; se trata en todas las áreas del curriculum, además de los abordajes puntuales frente a determinadas situaciones”.“La escuela es un ámbito de convivencia, la que tiene que ser pacífica y respetuosa, lo que se pauta en los acuerdos escolares de convivencia; se trabaja con los padres, los adultos responsables y los estudiantes para dejar plasmados acuerdos para convivir en la escuela en el marco de Educación para la paz”, explicó. Y agregó: “La escuela es un ámbito de reglas y frente a situaciones puntuales, es el acuerdo de convivencia en el que plasmamos cómo actuar frente a cada situación”.“Vivimos en un contexto social que se vincula de manera violenta y lo que ocurre en la escuela, no solo son episodios de violencia, sino también situaciones positivas, de vínculos, donde se hacen amigos, se enseña y se aprende”, diferenció la funcionaria de Educación.Más adelante, reconoció que hay episodios de violencia en las escuelas, pero según Ramírez, “tienen que ver con un contexto social que se vincula de manera violenta”. “En la escuela trabajamos para vincularnos de otra manera, para contraponernos a un modelo que tiene rasgos violentos, porque formamos ciudadanos que sean conscientes de sus actos, reflexivos, comprensivos y solidarios”, insistió.Ramírez recomendó que “los más pequeños puedan hacer uso de las redes sociales en compañía de un adulto viendo qué contenidos manejan y en qué horarios lo hacen, pero lo que cada adulto permite o no, pasa a ser del ámbito privado”.