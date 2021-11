Barrios de Pie protestó en Paraná en contra del pago de la deuda al FMI

Bajo el lema "No al FMI. No al pago de la deuda externa. Basta de ajuste", se replicó en Paraná la jornada nacional de lucha encabezada por Barrios de Pie ante un eventual acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.“Esta es una jornada nacional de lucha en contra de los acuerdos con el FMI, porque la deuda es con el pueblo y desde hace varios gobiernos que reclamamos que los acuerdos se hagan hacia adentro para priorizar el desarrollo argentino con producción y una estrategia en cuanto a los recursos, y no mirar tanto para afuera”, apuntó ael referente de Barrios de Pie en Paraná, Julián Jarupkin.“Es una de las deudas más grandes del mundo con el FMI, lo que es irrealista, e ilegítima porque los recursos no se pusieron al servicio y al desarrollo interno”, denunció al recomendar: “Se tiene que mirar para adentro para el desarrollo territorial con los recursos que tenemos”.Para Jarupkin, “la repatriación de los científicos, la generación de empleo industrializado manufacturado y el trabajo de la tierra” son los principales factores que harían al desarrollo. “La construcción de trabajo genuino a través de los recursos estratégicos y la extensión territorial es muy grande y mucha gente capacitada para generar trabajo manufacturado con los sectores informales a través de las cooperativas”, enumeró.“La salida no es con el fondo, ni mucho menos con ajuste porque llega a los sectores más vulnerables, que son los que menos tienen”, sentenció.Consultado a Jarupkin por la adhesión a la medida de fuerza, éste argumentó: “Las organizaciones que fuimos pilares durante la pandemia, hoy somos portavoces de una situación muy difícil en los barrios. Las organizaciones de la sociedad civil estamos en un punto de hartazgo, casi de ebullición, y queremos que esto también se tenga en cuenta. A 20 años del argentinazo, hoy tenemos una situación con números muy parecidos, pero sin una organización popular”.“En cada uno de los barrios, nos organizamos en los barrios para salir de una crisis tan profunda y, apelando a las palabras del Presidente de la Nación, buscamos una llamada a los grandes sectores populares para generar políticas públicas que incluyan a la mayoría”, reclamó el dirigente social.La movilización de Barrio de Pie fue hacia Casa de Gobierno. Es que según argumentó Jarupkin, “el gobernador tiene el peso político suficiente para hacer saber al Presidente de la Nación que las organizaciones sociales y los sectores más vulnerables estamos cansados de esta situación”.