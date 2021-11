Fernández: "Ser soberanos es la posibilidad de recuperar el derecho a decidir"

Política El presidente se reunió con la Asociación por los Derechos de la Infancia

El presidente Alberto Fernández dijo que "ser soberanos no es otra cosa que la posibilidad de recuperar el derecho a decidir por nosotros mismos" al presentar la Mesa de Trabajo Interministerial 'Agenda Malvinas 40 años' en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina."Cuando hablamos de soberanía siempre terminamos hablando de Malvinas porque allí está nuestra soberanía territorial quebrada, rota, mancillada. Qué nadie nunca nos robe el amor por Malvinas, que nunca nadie nos quite el derecho que tenemos sobre esa tierra, nunca olvidemos que hace 40 años fueron allí a dejar su vida cientos de argentinos y tenemos un deber con la memoria de cada uno de ellos", afirmó.El mandatario explicó que "la soberanía hoy es un concepto multidimensional" que incluye el aspecto alimentario, cultural y ambiental, entre otros, y afirmó que "ser soberano es no tener que pedirle permiso a nadie para hacer un programa de gobierno y eso tiene mucho que ver con no endeudarnos"."Ser soberano es también recuperar la capacidad de manejar esa deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla", indicó durante la actividad de la que también participaron miembros de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de los tripulantes del ARA San Juan.Por su parte, el canciller Santiago Cafiero anunció la apertura de una subsede de la Secretaría de Malvinas en Ushuaia y dijo que "recuperar el ejercicio pleno de la soberanía de las Malvinas se ha constituido en una aspiración a la máxima identidad de nuestro país. Es un sentimiento unánime del pueblo argentino y así está reflejado a nivel constitucional".Asistieron al acto los titulares de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, y de Diputados, Eduardo Valdés.Participaron también del evento los ministros de Defensa, Jorge Taiana; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Educación, Jaime Perczyck; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; Interior, Eduardo de Pedro; Obras públicas, Gabriel Katopodis y de Trabajo, Claudio Moroni.

La Mesa de Trabajo Interministerial "Agenda Malvinas 40 años" tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes bajo el lema "Malvinas nos une".Durante el acto, del que participaron de manera virtual gobernadores y embajadores argentinos ante diferentes países del mundo y organismos multilaterales, la Coordinadora de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (COPLA) de la Cancillería, Frida Armas Pfrter, entregó un ejemplar del Nuevo Mapa Bicontinental de la República Argentina al presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e Intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que será el responsable de distribuirlo a todos los distritos del país.El encuentro se realizó en el marco del Día de la Soberanía, que se conmemora el 20 de noviembre al recordar la batalla de la Vuelta de Obligado.