Bordet: “seguimos trabajando para darle respuesta a los vecinos”

Habilitación de Escuela Aerotécnica

Día de la militancia

Presupuesto

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, entregó una ambulancia en la localidad de Villa Urquiza. El acto se realizó en el centro de salud Teniente Primero Ibáñez. Además, habilitó la escuela agrotécnica, que funciona en el lugar, para faenar aves de corral y se comprometió a llamar a licitación para realizar obras en la institución educativa.“Dispusimos la compra de 48 ambulancias, las cuales serán repartidas en diferentes puntos de la provincia. Hoy comenzamos con las entregas en Villa Urquiza, porque es donde había una mayor necesidad”, expresó aGustavo Bordet.El mandatario provincial comentó que la localidad “es bellísima y muy elegida por los turistas para pasar sus vacaciones. Ante un año sin temporada, Villa Urquiza se prepara para los visitantes y por ese motivo era necesario ampliar la atención médica”.A su vez, manifestó que este jueves entregarán cuatro ambulancias en el Departamento de La Paz. “Seguiremos el resto de la semana de la misma manera y con mucho entusiasmo. Vienen años de crecimiento para toda la provincia y la Argentina. Hay que aprovechar al máximo y hacer todo el esfuerzo posible para lograr la consecución de los objetivos”.“La mejor manera de lograr esos objetivos es trabajando, pero no detrás de un escritorio, sino en el terreno, en el lugar. Nos interesa un desarrollo armónico y en sintonía en toda la provincia”, indicó.Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, señaló: “Siempre acompañamos al gobierno en la situación que nos tocó vivir por la pandemia. Queremos agradecer esta unidad, que era tan importante ya que, en época de turismo, la población se triplica en la localidad y era muy necesaria para darle una atención más amplia a los vecinos y turistas”.Al respecto, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, indicó que “la directora de la institución y toda la comunidad educativa, plantearon la necesidad de tener faenas de animales de corral, para generar actividades en la escuela. Nos comprometimos, además, a llamar a licitación, antes de fin de año, para la construcción de un ala de pabellón en la residencia y un playón polideportivo en el predio de la escuela”.“Estas instituciones contienen a nuestros chicos a través de prácticas saludables como saludables como el deporte y la recreación al aire libre”, dijo. Seguidamente, agregó que el gobierno tiene el compromiso “de seguir trabajando juntos y darles respuestas a los vecinos que para eso nos eligieron”.Este miércoles 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia en honor a Juan Domingo Perón. En Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández realizó acto y le habló a los militantes que se reunieron en Plaza de Mayo.En sintonía, Bordet comentó que “es un día muy importante para quienes participamos del Movimiento Nacional Justicialista. Queremos celebrarlo porque se cumple un nuevo aniversario de la llegada del General Perón al país, luego de 18 años de exilio”.Sobre el acto en Buenos Aires, dijo que “no pudimos viajar porque teníamos compromisos en Villa Urquiza, pero también, trabajando, es una manera de celebrarlo. Las cosas se logran con esfuerzo”.El gobernador de Entre Ríos destacó el presupuesto para el 2022. “Hace muchos años que no teníamos un presupuesto donde no solicitábamos autorización de endeudamiento para cubrir gastos corrientes”.“Tenemos un presupuesto ordenado, equilibrado que destina mucho para la obra pública. Pero, se invierte mucho más en Desarrollo Social, para atender la situación de muchas familias y emprendedores. En salud, estamos multiplicando, muy por arriba, los niveles inflacionarios la inversión”, indicó.Al finalizar, destacó que “tenemos una provincia sólida, en marcha y rendimos cuentas permanentemente en que se ocupa el dinero del presupuesto”.