Ballay destacó equilibrio fiscal y financiero que permite priorizar inversiones

El ministro de Economía, Hugo Ballay, presentó el proyecto de Presupuesto ante legisladores oficialistas y opositores de las comisiones de presupuesto de la Legislatura. Subrayó el equilibrio fiscal y financiero alcanzado por la provincia, que permite priorizar gastos e inversiones en áreas claves.



“En el presupuesto expresamos todas las necesidades que surgen de los distintos sectores de la provincia”, sostuvo el titular de la cartera económica y recordó que el texto elevado por el gobernador a la Legislatura provincial el 15 de octubre “incluye edificios educativos, tanto refacciones como también la realización de edificios nuevos”, entre los que destacó que “está nominado en el presupuesto para el año próximo el edificio para la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en La Paz”.



Acompañado por el director General de Presupuesto de la provincia, Hugo Zubillaga, Ballay recordó que el proyecto se basa en los indicadores macroeconómicos previstos por el gobierno nacional para el año siguiente. Además, puso de relieve la “recuperación de la economía” luego de la pandemia, y describió las estrategias de la provincia para sostener esa recuperación.



Endeudamiento

En diálogo con los integrantes de las comisiones de presupuesto del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ballay recordó que “la ley de Responsabilidad Fiscal fija como el tope máximo de endeudamiento el 15 por ciento de la coparticipación”. En ese sentido, dijo que en este presupuesto, “no se contempla la solicitud de endeudamiento a la Legislatura para cubrir déficit del ejercicio o de ejercicios anteriores”, y explicó que eso es posible gracias a que “el 2021 se cerrará con equilibrio fiscal y financiero, y el 2022 se proyecta de la misma manera”.



También aseguró que la reestructuración de la deuda, para nada “compromete a la provincia en algo que no se pueda cumplir”, y que “el estado de endeudamiento es totalmente razonable, sin ningún inconveniente para el futuro”.



“Estamos presentando un presupuesto en la Legislatura para el año 2022 que solamente representa el 33 por ciento del stock de deuda sobre los recursos corrientes”, precisó.



Género

Por otro lado, valoró “que somos una de las primeras provincias que incorporamos la perspectiva de género en el proyecto de presupuesto 2022”.



“Esto tiene que ver con una fuerte decisión política del gobernador y de la vicegobernadora, apoyada por los legisladores cuando se aprobó la ley de Perspectiva de Género; y nosotros lo expresamos en el presupuesto, trabajando con algunas entidades en particular, sobre todo identificando actividades que ya se hacían pero que no se expresaban totalmente”, continuó Ballay.



Transparencia

En otro momento de su alocución, el ministro resaltó las medidas tendientes a dotar de transparencia al presupuesto y su ejercicio en la provincia. Recordó que Entre Ríos viene de obtener el máximo puntaje en esta materia, de acuerdo a las evaluaciones que hacen las organizaciones abocadas a medir esta variable en las provincias, gracias a “la publicación de los datos en tiempo y forma, y a la claridad con la que se presentan en la página del Ministerio de Economía”.



Tratamiento

Por último, el titular de la cartera económica adelantó que el proyecto se tratará en la próxima sesión de la Cámara Baja y que una vez concretado ese paso del trámite legislativo será remitido al Senado. Se estima que deberá estar aprobado antes del 31 de diciembre. “Esperamos que este proyecto de presupuesto que nosotros consideramos como histórico sea acompañado por diputados y senadores”, concluyó.