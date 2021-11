Perotti impulsará ley para que la portación ilegal de armas no sea excarcelable

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció que este martes ingresará un proyecto de ley en la Legislatura provincial para plantear modificaciones al Código Procesal Penal de Santa Fe y que el delito de portación ilegal de armas no sea excarcelable.



Lo dijo este mismo martes cerca del mediodía al brindar una conferencia de prensa en Rosario. En el contacto con los periodistas, el mandatario fue abordado, entre otros temas, sobre la seguidilla de ataques contra estaciones de servicios y de las balaceras en general que sacudieron a Rosario prácticamente durante todo el año.



El gobernador Perotti convocó desde Cayastá a seguir trabajando codo a codo por la provincia para fortalecer un proceso de recuperación que a su juicio se está dando.



Sin clima de derrota ni triunfalismos, el día después de la votación en la Casa Gris

El titular del Poder Ejecutivo anunció: “Tomaremos acciones que tienen que ver con las balaceras. Tenemos un proyecto de ley para promover modificaciones legales. La persona que esté transitando con un arma de fuego sin autorización no podrá quedar en libertad. Ese delito no puede ser excarcelable”.



En ese sentido, precisó: “El hombre que va armado y no tiene autorización, es porque está en acción de robo o está listo para un enfrentamiento entre bandas o para participar en una balacera. Queremos que la modificación de ese marco legal nos permita tener una acción fuerte de prevención en resguardo de la población. Hoy mismo va a ingresar el proyecto a la Legislatura”.



Perotti estuvo este martes en Rosario junto al intendente Pablo Javkin con quien recorrió las obras viales en la avenida Jorge Newbery, en la zona noroeste de la ciudad.



Para este martes a la tarde está prevista una reunión entre los dueños de estaciones de servicio y el sindicato para analizar los pasos a seguir. También está previsto un encuentro con el ministro de Seguridad de la provincia. (La Capital)