El ministro de Seguridad habló de la posible reelección de Alberto Fernández

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández "va a pelear por la reelección en 2023", a la vez que señaló que "la gente" sigue "acompañando" al oficialismo.

"Alberto va a pelear por la reelección en 2023", manifestó el funcionario, a la vez que remarcó que, en las elecciones del pasado domingo: "La gente nos siguió acompañando, sino te dicen, ‘andate al diablo, si te portaste mal conmigo’. No sucedió eso, sucedió al revés".



Asimismo, añadió en declaraciones radiales: "Si bien las PASO no tienen nada que ver con las elecciones finales -nuestra elección en las PASO fue insípida- cuando llegó el momento nos acompañaron".

"En nuestro formato, la realidad es que los resultados que uno va a obtener son prácticamente empatados. No juegan solo los que vos ganás, sino los que vos dejás en el camino", expresó el ministro de Seguridad.



También dijo que el Frente de Todos perdió "por siete puntos en Quilmes", a la vez que precisó que luego el partido ganó en ese distrito "por 3.500 votos".

En tanto, señaló: "El acuerdo (con el FMI) lo está conduciendo Martín Guzmán. Yo tengo un enorme respeto por Guzmán, enorme. Es un hombre formado y sabe lo que estamos haciendo y cuáles son las limitaciones de la Argentina".

Además, indicó: "Caer en default sería una catástrofe para la Argentina y nadie lo tiene en carpeta eso".