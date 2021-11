El Tribunal rechazó el planteo de la defensa y validó un disco como prueba

Informes

Testimonial

Movimientos

El Tribunal de Juicio rechazó los planteos de la defensa para excluir como prueba un disco rígido con información sobre empresas vinculadas a las causas por delitos contra la administración pública, que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri, exfuncionarios, empresarios y profesionales.El cuerpo de juzgamiento, integrado por el presidente José María Chemes y los vocales Elvio Garzón y Carolina Castagno, entendió que las audiencias de juicio no son el ámbito para realizar este tipo de planteos. La instancia adecuada, señalaron, era al momento en que se consolidó la prueba al momento en que las causas se elevaron a juicio.Las defensas, sin embargo, hicieron reserva del caso federal porque consideraron que se estaban vulnerando los derechos de sus pupilos. El disco había sido señalado por los defensores debido a dudas en el proceso de secuestro y custodia en la etapa de investigación preparatoria.El disco contiene información sobre supuestos movimientos contables de las empresas TEP y Next, las firmas que la acusación entiende son propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y no de quienes figuran como dueños (Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi y Alejandro y Luciana Almada) los que serían meros testaferros.Otro punto que suscitó un conflicto en la previa a recibir testimoniales fue la validez de los informes informáticos que presentaron los bioingenieros Guillermo Fritz y Fernando Ferrari. En base a las declaraciones que hizo la presidenta del Colegio de Informáticos a APFDigital, las defensas cuestionaron la incumbencia de ambos. El Tribunal postergó para la evaluación de las partes al momento de los alegatos este apartado.En medio de las argumentaciones y contrargumentaciones, saltó un dato novedoso: el Colegio de Informáticos había remitido una información requerida por las defensas sobre Fritz y Ferrrari (informaba que no estaban matriculados y que, por tanto, no podían firmar informes forenses) al Ministerio Público Fiscal, pero la acusación no la incorporó al juicio. A raíz de las quejas de las defensas por esta irregularidad, Chemes ordenó que se agregue de manera inmediata.En la jornada de este lunes prestó declaración testimonial el contador Héctor Enrique, agente del Ministerio Público Fiscal, quien durante siete horas se refirió al informe que realizó durante la investigación penal preparatoria a requerimiento de la Fiscalía.Fue consultado por los fiscales sobre distintos expedientes de órdenes de publicidad sobre campañas de comunicación de gestión generados entre los años 2010 y 2012, sobre los que apuntó que no presentaban la fundamentación de la contratación que indica la normativa y que la fecha de inicio de los mismos era posterior a la fecha de la publicidad.En rigor, la incorporación de la justificación en órdenes de publicidad es una recomendación realizada por el Tribunal de Cuentas de la provincia en el año 2013 a partir de la consulta del propio Ministerio de Cultura y Comunicación a fin de mejorar el procedimiento administrativo.Por otro lado, Enrique se refirió a su informe en relación al parador de Mar del Plata. Particularmente, abundó sobre una planilla de cálculo incluida en el disco externo cuestionado.A su entender, dicha planilla refleja un “esquema de devolución” de la empresa El Juego en que andamos, adjudicataria de la licitación del parador, a las empresas vinculadas al juicio así como a otras firmas.En este sentido, indicó que se habrían efectuado movimientos de fondos vía efectivo y a través de la emisión de facturas de estas últimas a aquélla, que habrían sido canceladas por medio de movimientos financieros.“Quien hizo ese excel está estableciendo de qué manera lo va a hacer, está planificando de qué manera va a desarrollar la emisión de facturas; identifica las distintas empresas y un monto total a facturar”, apuntó.También fue consultado por documentación y correos electrónicos que según consignó en su informe, dan cuenta de comunicaciones realizadas por Corina Cargnel a Juan Pablo Aguilera sobre la situación de las empresas cuestionadas en el juicio y sobre la participación de aquél en las mismas.La declaración de Enrique continuará el jueves próximo puesto que este martes es inhábil judicial. Será el turno del interrogatorio de las defensas, que durante la jornada objetaron en varias oportunidades argumentando que las preguntas excedían el informe que era materia de la testimonial. Fuente: (Apf)