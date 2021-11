Uso de barbijos deja de ser obligatorio hasta tercer grado en escuelas de CABA

El uso del tapabocas en las aulas para todos los alumnos de hasta tercer grado de primaria de escuelas públicas y privadas ya no será obligatorio desde en la Ciudad de Buenos Aires y el objetivo es mejorar el aprendizaje y la sociabilización de los alumnos en una etapa clave del aprendizaje y del desarrollo social.



Al referirse a la medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la medida al señalar que "el tapaboca es una barrera en la integración de los chicos con los docentes y dificulta la alfabetización en los más chicos".



El mandatario enfatizó que la temperatura de estos meses "permite abrir los patios y las aulas" en las escuelas y esta circunstancia redunda en una "mejora en la integración y el aprendizaje".



En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta agradeció a los alumnos y a la comunidad educativa en general por "respetar los protocolo" y destacó que desde la vuelta de las clases presenciales "no aumentaron los contagios en las escuelas".



La decisión fue tomada en base a que los niveles iniciales son fundamentales en la alfabetización, por lo cual el equipo del Ministerio de Educación en conjunto con especialistas en la temática concluyeron que el uso de tapabocas, sobre todo en esta etapa escolar, crea una barrera en la interacción de los chicos tanto con sus compañeros como con sus docentes.



El pasado 20 de octubre ya se había flexibilizado el uso del tapabocas para las actividades al aire libre de los alumnos de todos los niveles y con la decisión dada a conocer este martes, se continúa en el camino hacia la nueva normalidad también dentro de las aulas.



La nueva medida es posible gracias a la evolución favorable de la situación sanitaria y al avance del Plan de Vacunación contra el COVID-19 que ya alcanza al 75.3% de los porteños con el esquema de inmunización completo.



Además, se mantiene la limpieza y desinfección de los establecimientos educativos, la correcta ventilación de los espacios y los testeos siempre que corresponda en coincidencia con los protocolos vigentes.



El siguiente es el detalle del uso de tapabocas en las escuelas:

En las aulas: Ya no es obligatorio su uso para los chicos desde nivel inicial hasta tercer grado inclusive, mientras que continúa siendo obligatorio para los niños de cuarto grado en adelante.



En actividades al aire libre: Su uso no es obligatorio para todos los niveles desde el 20 de octubre.