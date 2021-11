Gainza: "Además de ser oposición construiremos un proyecto que sea alternativa"

Emanuel Gainza, referente de Juntos por Entre Ríos, estuvo en el programa, de, y habló sobre los resultados de las elecciones y las expectativas de cara al futuro.“Estamos muy contentos por el acompañamiento que ha recibido el frente Juntos por Entre Ríos en esta elección. Hemos tenido un resultado histórico, una diferencia que alcanza los 26 puntos porcentuales en Paraná. Somos un gran equipo de trabajo y Rogelio Frigerio pudo encabezar una síntesis de una demanda de mucha gente que estaba buscando ponerle freno al kirchnerismo pero además crear un alternativa que tiene una perspectiva hacia 2023. Hay, a partir de ahora, una construcción política que es amplia, que es plural, que tiene muchos partidos dentro del Juntos por Entre Ríos pero que además de ser oposición busca proyectar”, resaltó.Respecto a los resultados de estas elecciones, consideró que “hay un fuerte mensaje para el gobierno nacional, provincial y municipal. Este resultado tiene muchos factores, pero si algo está claro es que la gran mayoría de la Argentina quiere las escuelas abiertas, quiere los presos en las cárceles, quiere que su salario le alcance cuando va al supermercado, quiere conseguir trabajo”.Expresó que este también es un mensaje de la ciudadanía hacia el gobierno municipal porque “hay casi 26 puntos porcentuales de diferencia entre una fuerza y la otra, es una diferencia muy importante. Es un llamado de atención para el gobierno municipal y provincial también”.Por otra parte, manifestó que “el discurso `ah, pero Macri…´ está agotado. Gran parte de la campaña del Frente de Todos ha sido justificar los problemas y errores de este gobierno haciendo referencia al gobierno anterior. Más allá de que hayan pasado dos años de que están gobernando, creo que hay muy poca autocrítica. No hablan del manejo de la pandemia, del cumpleaños de Fabiola en Olivos, del vacunatorio vip, la suelta de presos, Jaime con los bolsos en su casa”.“Los votos no son nuestros, en esta oportunidad recibimos un apoyo importante de la gente para darle un mensaje al gobierno y también para un mensaje de responsabilidad y humildad nuestro. A partir de hoy nosotros tenemos que trabajar para controlar que el gobierno deje de ir por el mal camino, pero también empezar a construir un proyecto nacional, provincial y municipal que sea alternativa”, agregó.Se refirió también a la deuda externa y remarcó que “la deuda que se tomó durante el gobierno de Macri, dos de cada tres dólares fueron para pagar vencimientos de deuda de los otros gobiernos anteriores. No digo que el gobierno de Macri no haya fracasado en la cuestión económica, porque de hecho por eso perdimos la elección en 2019. Creo que ahora hay una serie de errores que llevan todo el tiempo a buscar responsabilidad en el gobierno anterior, sin mirar todo lo que pasó en estos dos años”.Indicó, por otro lado, que “en Paraná tenemos 26 proyectos presentados por nuestro bloque de concejales en el HCD, pidiendo ayudas económicas, quita de impuestos, subsidios tributarios para sectores que por la pandemia no pudieron trabajar. De los 26, ninguno salió de comisión. El próximo Presupuesto para Paraná tiene una previsión de superávit de casi 5 mil millones de pesos. Estoy seguro que en vez de tener guardado ese dinero para el próximo ejercicio, es mucho más importante poder ayudar a que el sector privado, de gastronómicos, cines y demás, hubiesen tenido una exención impositiva durante el plazo que no pudieron trabajar. Tiene que ver con una definición política. Esto es también lo que reflejó la gente con su voto, es un resultado contundente en todos los niveles”.“El diálogo es necesario en cualquier contexto democrático, pero mucho más en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Un millón de chicos dejaron la escuela, tenemos un nivel de pobreza y desnutrición infantil importante, la inflación, es necesaria una mesa de diálogo. Eso debe estar a nivel nacional, provincial y municipal. Es algo que venimos planteando hace rato”, agregó.Asimismo, señaló que “esta última elección, respecto a las PASO, deja un buen resultado de ejercicio. La lista que encabezó Galimberti fue a una PASO, contra la de Frigerio, la gente acomodó las candidaturas, estamos todos juntos y quedó el resultado de ayer. No hay que tenerle miedo a las internas, la gente elige. Mientras mayor democracia interna haya mejor, genera mejores dirigentes, hay menos mandatarios puestos a dedo y demás. Para 2023 considero que es necesaria una PASO para que los dirigentes de todos los partidos que conforman nuestro frente se postulen y la gente ordene el tablero”.“Pelearé en Paraná como lo he hecho siempre, nos preparamos para eso desde hace mucho. Creo que los problemas que tiene Paraná tienen que ver con la planificación. Hay que preparar, hacer un plan de gobierno, conformar un equipo. Hace años que vengo trabajando en un plan de gobierno para Paraná. Estamos haciendo un gran trabajo en el HCD. Debe haber un cambio generacional en la ciudad”.