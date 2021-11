“Más allá de unos votos más o unos votos menos, no cambia el gobierno”

El diputado nacional (FdT) Marcelo Casaretto en diálogo con Quién Dice Qué calificó las elecciones de este domingo como “una fiesta de la democracia” agregando que “votó más gente que en las PASO, lo cual es positivo”.



“Desde el punto de vista del gobierno nacional, no se altera mayormente lo que es la representación parlamentaria en Argentina. En lo que respecta a Entre Ríos, se elegían cinco diputados nacionales, se repitió lo que pasó hace cuatro años atrás, en el sentido que son dos nuestros y tres de la oposición, sin alteraciones institucionales, sí en un contexto adverso nacional y provincial que es lo que nos preocupa y nos tiene que hacer tomar alguna acción hacia el futuro”, destacó.



Destacó que “en el orden nacional, respecto de las PASO se achicó la brecha de diez puntos a ocho, se estuvo mejor en algunos lados que es lo que permite tener la primera minoría en Cámara de Diputados de la Nación. En lo que hace a Entre Ríos se sumaron votos y se sumaron porcentaje, pro en un contexto de una fuerte polarización”.



El objetivo de ahora en más, respecto a las elecciones de 2023 será “persuadir, convencer, gobernando bien y resolviendo los problemas que tiene el país y los que tiene Entre Ríos. Hubo cuatro años de Macri- Frigerio donde cayó la actividad económica, creció la pobreza, aumentó la desocupación, no vino la lluvia de inversiones que iba a venir y los indicadores sociales fueron negativos. En 2019 el pueblo argentino nos vota para que pongamos en marcha la economía y distribuyamos mejor el ingreso, nos vino la pandemia, la economía cayó, las condiciones de vida de la población empeoraron y ahora hay una recuperación, este año terminaremos un 9 o 10 % arriba en cuanto al crecimiento. Pero hay una concentración de la riqueza y no hay una distribución. Si uno mira los salarios y las jubilaciones están aumentando por encima de la inflación, no así los salarios en negro”.



El evaluar el resultado de la elección, estimó que “en esta cuestión de la inmediatez, la gente tal vez vota por su identidad, pero la mayoría de la gente lo hace evaluando la realidad y quizá se ha hecho mucho el voto ‘anti’, voto de la insatisfacción y lo ha hecho castigando al gobierno”.



En estos dos años que quedan de gobierno de este signo político “sigue Alberto Fernández y Cristina Fernández, en el gobierno provincial sigue Gustavo Bordet y en la intendencia de Paraná, sigue Bahl, y lo mismo el resto de los intendentes. O sea, más allá de unos votos más o unos votos menos, no cambia el gobierno, va a cambiar una representación parlamentaria”.



“Los diputados electos, Frigerio, Galimberti y Antola van a ir a sentarse a la cámara como minoría, en el ala izquierda y nosotros mantendremos la primera minoría en Diputados, y le daremos tres minutos, cinco, para que hablen y expresen sus ideas, pero gobernar es otra cosa, es tomar decisiones todos los días. El presidente, el gobernador y el intendente son los mismos más allá de la identidad de dos o tres diputados más o menos, en toda la Argentina”, opinó.



Al ser consultado, el legislador acotó que “el diálogo político está convocado siempre, el Presidente les tendió una mano, ha recibido a los gobernadores de otro signo político, ha recibido a los grupos parlamentarios y va a estar en discusión” y pidió: “Saquémosle el velo de que ‘votame a mí el domingo que voy a ser un diputado nacional que va a cambiar las cosas en el Congreso’. No las va a cambiar porque somos 257. Lo que cambian son las decisiones colectivas, hay que conformar mayoría en la Cámara de Diputados para sacar una ley, mayoría en el Senado y luego el Presidente la tiene que promulgar y reglamentar. Se puede sentar a escribir uno o dos proyectos, pero si en definitiva no sos parte de un gobierno que lleve adelante tu iniciativa, queda sólo en el desarrollo de las buenas intenciones, que eso es lo que le puede pasar a muchos que votaron ayer confiando que el diputado que votó le va a cambiar la historia, no le va cambiar la historia, porque nosotros seguimos gobernando. Frigerio se da media vuelta, se vuelve a Avenida Libertador de Buenos Aires y después va a esperar a asumir el 10 de diciembre, pero nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar los dos años que quedan”.



“La gente se levanta todos los días y quiere tener trabajo, mejorar sus ingresos, quiere ver inversiones. La pirotecnia política, con vista a las elecciones ya pasó y se terminó ayer. Los que se ganaron la confianza del pueblo asumen y tenemos que gobernar, los problemas siguen siendo los mismos que ayer, más allá de que la gente vote a favor o en contra de cada propuesta”, aseveró Casaretto.



Y para agregar dijo: “Hace 35 años que estoy en política, tenemos elecciones ganadas y perdidas. Cada uno de los dirigentes políticos cree que la historia comienza cuando ellos entran, dicen ‘este es un hecho fundacional, gané yo, ¿saben cómo va a cambiar la historia?’. Y una persona no cambia la historia, la vamos a cambiar los argentinos o la vamos a cambiar los entrerrianos, es una tarea de todos los días, más allá de que el diputado se llame ‘Carlitos, Cachito o Pedrito’ o sea de un partido o de otro”. Elonce.com.