Partió contingente de jubilados a Chapadmalal: Bordet destacó el turismo social

“El flujo turístico actualmente es muy importante”

, se acercó a saludar en la salida del contingente que con mucha alegría viaja a Chapadmalal. ”Uno en la gestión visita distintos centros de jubilados. Luego de tanto tiempo de estar dentro de la casa, producto de la pandemia, sobre todo para las personas mayores, el hecho de no poder salir, afecta desde lo anímico, es una complicación. Por eso“Este es el; Mariel, mi mujer también tuvo participación en esto; y también tenemos un programa para el verano, muy importante, porquvamos a tener una modalidad de traslado interno turismo social”, puso relevancia.“Estamos asistiendo a un flujo de turismo muy importante, operadores de turismo de distinto tipo, y hoy todas las reservas están agotadas. Se han abierto las fronteras para el turismo extranjero, con la diferencia de cambio, estimamos que esto va a multiplicar aún más las posibilidades. Desde el sector gastronómico que organizan fiestas me han indicado que hasta el fin del verano, ya tienen todos los fines de semana reservados. Es un sector que lo necesita muchos, estamos apoyando con créditos a tasas muy subsidiadas y vamos a tener una gran temporada turística y vamos a estar trabajando mucho, por lo pronto estamos haciendo promociones en los grandes centros urbanos como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, para poder tener un verano muy bueno. Habrá carnavales, el intendente de Gualeguaychú me decía la gran alegría que tiene muchas familias que además el carnaval significa un sustento económico, lo mismo ocurre en Concordia, Victoria, Gualeguay y también vuelven las fiestas populares”, resaltó el Gobernador.. Expresó asu emoción por poder viajar “gracias a las gestiones que realizó el gobernador con Turismo de la Nación. Somos un contingente de jubilados de Aldea San Antonio y del Centro de Jubilados provinciales”.Por su parte, Macompaña a la delegación en el viaje turístico a Chapadmalal. Manifestó la emoción porque “comienzan nuevamente los viajes; es muy linda esta oportunidad para mucha gente de la tercera edad”.