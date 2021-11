Tragedia de Once: Schiavi recuperó libertad tras cumplir dos tercios de la pena

El Tribunal Oral Federal número dos concedió hoy la libertad condicional al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado a cinco años y medio de prisión por la Tragedia de Once, la mayor tragedia ferroviaria de la historia argentina.Schiavi fue detenido el 5 de octubre de 2018 y recuperó la libertad tras haber cumplido los dos tercios de la pena, computando el tiempo transcurrido efectivamente en prisión más las reducciones por estímulos educativos.En un fallo unipersonal, el juez Jorge Gorini determinó que "el requisito temporal exigido al día de la fecha, se encuentra cumplido, ello a los efectos de que Schiavi pueda acceder al beneficio solicitado"."Cada una de las áreas ha sido conteste en concluir que el camino transitado por Schiavi dentro del régimen penitenciario ha sido favorable, logrando así potenciar sus cualidades y fortalecerse para poder afrontar el medio libre, lo que se ve reflejado en los guarismos conceptuales alcanzados que han ido en constante evolución", añade la resolución, de una treintena de páginas.Schiavi fue condenado como "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas, en calidad de autor".El ex funcionario deberá cumplir una serie de normas de conducta, entre ellas "residir en el lugar que determine el auto de soltura y someterse al cuidado de un patronato -Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, no cometer nuevos delitos, realizar un tratamiento psicoterapéutico de seguimiento y contención"."Todo ello bajo apercibimiento de revocar su soltura", advirtió el fallo.El juez Gorini resaltó que "lo manifestado por las distintas áreas a cargo del tratamiento penitenciario del interno", que destacaron "la evolución positiva a lo largo de la permanencia de Schiavi intramuros como también la adquisición de compromisos con las áreas de tratamiento y herramientas que puedan serle útiles en su desenvolvimiento en el medio libre".