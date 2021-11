Se abrieron los sobres para la obra de desagües pluviales en barrios de Diamante

Detalles de la obra

Con una inversión superior a los 180 millones de pesos, el gobierno provincial licitó la obra de desagües pluviales, cordones cunetas, badenes y asfalto de dos importantes barrios de Diamante.El acto de apertura, realizado en el palacio municipal de la localidad de Diamante, fue encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, junto al intendente, Juan Carlos Darrichón; el Director de Hidráulica, Cristian Gietz; la Senadora Claudia Gieco y el Diputado Reinaldo Cáceres. Además, estuvieron presentes funcionarios municipales y oferentes.“Estamos licitando una obra pluvial que parece simple pero no lo es porque afecta positivamente a la vida cotidiana de los vecinos” destacó el ministro Richard, “se trata de una obra muy importante y necesaria, porque en la última visita que hicimos a la localidad, recorrimos estos barrios durante una jornada lluviosa y realmente es asombroso la necesidad de su ejecución, la cual va a impactar en la vida cotidiana de los vecinos”.“Para la gestión de gobierno de nuestro gobernador Bordet, estas son obras esenciales, y en ese sentido, para el ministerio esta es una instancia importante porque estamos abriendo los sobres, y para llegar a esta instancia hemos tenido que recorrer muchísimas tareas de trabajo” precisó el funcionario.Finalmente, el Ministro se comprometió a comenzar la obra cuanto antes, teniendo en cuenta la necesidad que tienen estos “dos barrios con muchas necesidades dada la topografía del lugar, con calles que no tienen cordón cuneta, y ahora, además de eso, tendrán desagües y pavimento”.Por su parte, el intendente de la ciudad de Diamante, Juan Carlos Darrichón, dijo: “Para nosotros es una obra muy esperada así que quiero agradecerle al ministro Richard, y en su nombre al gobernador. Quiero destacar además al personal de Hidráulica, que hizo un trabajo importante que tiene que ver precisamente con sanear una parte de la ciudad que cuando llueve sinceramente no se puede transitar porque tenemos una topografía que es complicada”.En ese sentido, el funcionario municipal explicó que “esta obra va a beneficiar a dos barrios importantísimos de la ciudad. Más allá de que la parte más importante de la obra es la que no se ve, porque queda bajo tierra, esos barrios van a cambiar su aspecto, porque el asfalto también le da otra calidad de vida a los vecinos así que muchísimas gracias por esto”.Al finalizar, la Senadora Provincial por el departamento Diamante, Claudia Gieco, afirmó: “Esta obra millonaria va a traer muchísimos beneficios para un barrio antiguo de la ciudad como lo es Barrio Las Flores, que está ubicado estratégicamente, a muy pocas cuadras de lo que es el centro comercial de la ciudad y el barrio 54 viviendas, más conocido como Barrio Pujato, que es un barrio IAPV donde se extiende la ciudad. Como la ciudad va creciendo, los desagües pluviales son una necesidad sentida y que va a seguir trayendo progreso y crecimiento a la ciudad”.La obra de sistematización de los Desagües Pluviales B°54 Viviendas y Las Flores de Diamante, cuenta con un presupuesto oficial de 184.080.303,19 millones de pesos, y un plazo de ejecución de 420 días corridos.