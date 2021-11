Más de un millón de personas votaron en blanco o anularon su sufragio en el país

Política Juntos por el Cambio ganó en 13 provincias y oficialismo dio vuelta dos derrotas

Más de un millón de personas votaron enEl voto en blanco es cuando el sobre ingresado a la urna "está vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna", según define el Código Electoral Nacional. De acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, se registraron 717.535 votos en blanco en total en los 24 distritos del país., donde el 11,22% del padrón local introdujo su sobre sin ninguna boleta: en total sumaron 22.980 sufragios.En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró el menor índice de voto en blanco, ya que tan sólo ascendió al 0,94%, debido a que 17.563 ciudadanos no se vieron atraídos por ningún postulantes y prefirieron depositar su sobre sin ninguna boleta.En lo que respecta a losEl Código Electoral Nacional define al voto nulo como "aquellos emitidos mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado I anterior; mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos; mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir; y/o cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella".(1.112.939), que es el séptimo distrito con mayor cantidad de votantes en todo el país.