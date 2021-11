A la espera de los resultados, hay un marcado optimismo en Juntos por Entre Ríos

El referente de Juntos por Entre Ríos en Paraná, Emanuel Gainza, ase mostró conforme por el desarrollo la jornada electoral dado que no se reportaron inconvenientes en ninguna de las escuelas de la capital entrerriana. “Fue una jornada tranquila, se votó mucho más rápido que en las PASO y el índice de participación fue muy similar al del 12 de septiembre”, comentó al agradecer “a quienes acudieron a expresar su voto”.A la espera de las tendencias, Gainza informó que se están recolectando las actas de escrutinio de todos los fiscales de Paraná. “Esta fuerza tiene más de 1.200 fiscales apostados desde las 7 en cada escuela para garantizar la transparencia del acto eleccionario”, comentó y ponderó “el desempeño de las autoridades de mesa y de los fiscales de todos los partidos, lo que habla de la madurez al momento de expresarse”.También destacó el compromiso de jóvenes y adultos mayores en el acto eleccionario. “Mi abuela de 91 años y desde el ´83 que no ha dejado de ir a votar”, comentó al respecto. “Hay que participar, no importa por qué partido, pero sí expresarse para fortalecer nuestro sistema democrático”, remarcó.Consultado al referente de Juntos por los resultados del comicio, éste acotó: “Somos optimistas de los resultados y creemos que el antecedente del 12 de septiembre consolida la opción de Rogelio Frigerio como un espaldarazo muy importante a esta propuesta”. “Más de 12 partidos integran del Frente Juntos por Entre Ríos”, agregó.