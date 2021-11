Müller: “La democracia nos permitió participar"

La candidata a diputada por el Partido Conservador popular, Miriam Müller, votó este domingo en la capital entrerriana y tras emitir su sufragio, valoró anteque “la democracia nos permite a todos participar y nuestro espacio representa los principios y valores que otros no representan”.“Necesitamos romper con el bipartidismo y no representa a nadie”, dijo la candidata.Además, indicó que “aprendimos que con muy poco dinero podemos realizar una campaña y participar, no es necesario entrar en los aparatos electorales”. Explicó que durante la jornada electoral estará fiscalizando en diversas escuelas: “Es lo que más me gusta y no me quiero privar de eso como cualquier entrerriano que defiende la democracia", cerró.