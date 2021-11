Frigerio: “Espero que todos puedan ir a votar en libertad y sin presiones”

Galimberti votó en Chajarí



Rogelio Frigerio, candidato a legislador nacional por Juntos por Entre Ríos, votó en Parancito y adelantó que esperará los resultados de los comicios en la capital entrerriana.Sobre la jornada electoral, dijo que “la concurrencia de votantes es bastante normal, tenemos un buen día y espero que todos puedan ir a votar en libertad, sin presiones, sin amenazas, que cada uno vote lo que considere mejor para la provincia y el país. La gente tiene que tener el derecho de ir a votar en libertad”.“Tiene que ser una fiesta de la democracia”, agregó.Tras ello, manifestó que “el mensaje de las PASO fue que nos ocupemos de las cosas que les quitan el sueño a los entrerrianos, llegar a fin de mes, conseguir un trabajo, la educación, la seguridad, la lucha contra las drogas. Ojalá que el lunes mismo, haya una convocatoria para empezar a trabajar sobre estos temas, no hay que esperar al 2023, no se puede esperar”.Consultado sobre lo que fue el desarrollo de la campaña para estas Elecciones Legislativas 2021, afirmó: "No tengo más que palabras de agradecimiento por el recibimiento de la gente en cada lugar de la provincia. En general ha sido una campaña tranquila, me hubiera gustado que fuera mucho más propositiva. Lamentablemente solo nuestra lista presentó proyectos. Espero que para el 23 podamos crecer en ese sentido y presentar ideas"."La gente está pasándola muy mal, está enojada y angustiada. Que en ese contexto, que me hayan expresado el cariño que me expresaron es una responsabilidad para el futuro. Hay que estar a la altura de la enorme expectativa que se está generando en la sociedad entrerriana de que podemos construir algo mejor, que podemos salir del estancamiento y del subdesarrollo", indicó Frigerio.Tras almorzar en Paranacito, dijo que viajará a la capital entrerriana a la espera de los resultados.El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, que además integra la lista de candidatos de Juntos por Entre Ríos, en tercer término, votó a las 11 en su ciudad, más precisamente en la Mesa Nº3225 de la Escuela Privada N°120 "José Manuel Estrada", ubicada en calle Champagnat 3015."Las informaciones que tenemos hasta el momento indican que el comicio se desarrolla con normalidad. Viene un poquito lento porque la lluvia, en algunos sectores, ha complicado un poco", manifestó luego de sufragar.Al ser consultado sobre las expectativas de la concurrencia de los entrerrianos a las urnas agregó: "Seguramente va a ir a votar más gente. Es un día de fiesta, en términos de la democracia, y hay que aprovechar a nuestros vecinos para pedirles que vayan a votar".Finalmente, sobre al requerirse su opinión sobre el proceso político que se inicia en la instancias post-electoral expresó: "Vamos a ir paso a paso, hay que esperar los resultados de las elecciones. Después, obviamente, no va a haber cambios de un día para el otro, así que habrá que examinar cuál es el camino que toma el Gobierno Nacional, en función de los resultados, y ver que efectivamente se pueda avanzar en alguna propuesta de diálogo de la que se viene hablando, aunque no hay nada concreto aún".Luego del mediodía Galimberti se dirigirá a la ciudad de Paraná para esperar los resultados del escrutinio junto a los demás candidatos de la lista 502, en el bunker que funcionará en el Salón Coliseo (San Martín y 25 de Mayo).