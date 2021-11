Gainza: “Tenemos muchas expectativas en esta elección”

“Es una elección muy importante, le pedimos a los vecinos y vecinas que vengan a votar, a ejercer su derecho a decidir por el futuro del país, de la provincia y de nuestra ciudad. Tenemos muchas expectativas en esta elección, con mucho compromiso, y muchas ganas de por lo menos tener resultados iguales o superiores a los que tuvimos el 12 de septiembre”, marcó el dirigente de Juntos por Entre Ríos, a Elonce TV.



Agradeció a los más de 1200 fiscales que “están a lo ancho y lo largo de la ciudad de Paraná, cuidando y garanticemos que esta elección sea transparente”.



Mencionó que “ojalá sea la última vez que votemos con el sistema papel y podamos pasar a una boleta única, sea digital o papel, que sea más ecológica, que permita una igualdad de condiciones para las fuerzas más chicas”.



Y pidió a “las personas que no están obligadas a votar, que hagan ese esfuerzo. MI abuela, en mi caso, con 92 años, va a votar, la voy a ir a buscar para que ejerza su derecho al voto”. De la misma manera lo pido a aquellos jóvenes que no están obligados a votar, “que lo hagan para poder expresarse, poder dar su opinión”.



“Nos parece muy importante expresarnos en este momento que es muy relevante para Argentina, vamos a esperar con mucha expectativa los resultados”, dijo Gainza.



El dirigente indicó que “más allá de las cinco bancas que se ponen en juego en esta elección, también va a marcar un apoyo o un reclamo al gobierno. Venimos de pasar momentos muy difíciles en Argentina, y creo que es central que toda la Argentina pueda expresarse en este momento para cambiar o no el rumbo del país”. Elonce.com.