El Senado renueva 24 legisladores que representan a ocho provincias

Los ciudadanos de las provincias de Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán acudirán este domingo a las urnas para elegir a los veinticuatro senadores que ocuparán un tercio de las bancas de la Cámara alta durante los próximos dos años en el Poder Legislativo.Se trata de la elección de medio término del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en la que el Frente de Todos (FdT) debe sostener una buena performance en las urnas para mantener quórum propio, como viene ocurriendo desde diciembre de 2019.De hecho, de la quincena de lugares que arriesga el oficialismo, sólo cinco están en este momento ocupados por legisladores que buscarán su reelección.Se trata de los correntinos Carlos Espínola y Ana Almirón, el cordobés Carlos Caserio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la santafecina María de los Ángeles Sacnun. En todos los casos se trata de su primera reelección en una banca de la Cámara alta.Los correntinos Espínola y Almirón comparten la representación de su provincia con el actual vicegobernador electo por el espacio ECO (integrante de Juntos por el Cambio), Pedro Braillard Poccard.El legislador terminará su mandato el nueve de diciembre y se sumará al segundo gobierno del mandatario Gustavo Valdés, quien ganó las elecciones provinciales a fines de agosto.La lista de ECO-Vamos Juntos está compuesta por los legisladores provinciales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela.El cordobés Caserio, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, buscará su reelección como cabeza de la lista que comparte con la actual diputada nacional Gabriela Estévez por el Frente de Todos.En cambio, sus coterráneos Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, ambos de PRO, dejarán el Senado: Rodríguez Machado ocupa el tercer lugar de la lista de diputados de Juntos por el Cambio por Córdoba, mientras que Martínez es uno de los suplentes de la nómina que comparten el diputado Luis Juez y la militante de PRO Cármen Álvarez Rivero para el Senado de la Nación.La mendocina Anabel Fernández Sagasti intentará regresar al Senado como primera en la lista del Frente de Todos de Mendoza, que comparte con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.Los radicales Julio Cobos y Pamela Verasay, en tanto, encabezan la nómina de diputados nacionales por Mendoza como parte del Frente Cambia Mendoza. En sus lugares pretenden ingresar el actual legislador nacional Alfredo Cornejo y la ministra de Cultura provincial, Mariana Juri.Finalmente, la santafesina María de los Ángeles Sacnun buscará retener su lugar en la Cámara alta secundando al legislador provincial Marcelo Lewandowski.El resto de los actuales integrantes de la Cámara alta dejarán sus bancas. En algunos casos, se trata de senadores que ingresaron en 2003, como los radicales Oscar Castillo y Juan Carlos Marino.Por el catamarqueño Castillo, Juntos por el Cambio presentó al binomio compuesto por los dirigentes radicales Flavio Fama y Silvina Acevedo.Por la mayoría, en tanto, dejarán el Senado Inés Blas y Dalmacio Mera. En su lugar, el Frente de Todos propone a la actual diputada nacional y ex gobernadora, Lucía Corpacci; y al oftalmólogo Guillermo Andrada.El pampeano Marino anunció a principios de año su decisión de no competir por una nueva reelección. Tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Juntos por el Cambio resolvió presentar una lista conformada por el diputado nacional Daniel Kroneberger y la militante de PRO, María Victoria Huala.Los peronistas Daniel Lovera y Norma Durango también se despedirán del Senado. En su lugar, el Frente de Todos propone al ministro de Gobierno de La Pampa, Daniel Bensusán; y a la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso.El actual oficialismo logró unificar, al llegar al gobierno en 2019, en un solo bloque a los tres legisladores de origen peronista que habían ingresado a la Cámara en 2015 representando a listas distintas.En esta oportunidad, el Frente de Todos por Chubut postula al exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; y a la ex intendenta de Trelew, María Florencia Papaiani.Por Juntos por el Cambio, buscarán al menos una banca, Ignacio Torres -actual diputado nacional- y la la politóloga Edith Terenzi.Por último, los actuales tres senadores por Tucumán dejarán sus bancas: los peronistas Beatriz Mirkin y José Alperovich (de licencia desde fines de 2019 acusado por abuso sexual) y la radical Silvia Elías de Pérez.El oficialismo buscará que las bancas de Mirkin y Alperovich sean ocupadas por el actual diputado Pablo Yedlin y por la legisladora provincial Sandra Mendoza.Juntos por el Cambio, en tanto, postula al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro; y a la diputada nacional Beatriz Ávila.