Estiman que resultados de elecciones comenzarán a conocerse a partir de las 21

El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, estimó que los primeros resultados de las elecciones legislativas del domingo podrían comenzar a difundirse “entre las 21 y 21:30” a partir de tener “una carga razonable” de telegramas.



“Como me comprometí en las PASO, se difundirán los datos a partir de tener una carga razonable, y vamos a tratar de hacerlo entre las 21 o las 21.30", señaló el ministro en un diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en el cual se refirió a los aspectos técnicos de la jornada electoral.



Acompañado por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, De Pedro destacó, la “fortaleza y la transparencia” del sistema de recolección y transmisión de datos, en unos comicios que contarán con la participación de “más de medio millón de personas”.



“El sistema es fuerte” y se instrumentó a través de “una licitación internacional, transparente, con un proveedor internacional que hace elecciones en más de 40 países”, subrayó el titular de la cartera responsable de organizar el proceso eleccionario.



“Después de lo que fue la traumática experiencia del 2017 y 2019 con respecto a los plazos, la forma de hacer el conteo de los telegramas, decidimos juntarnos con todos los dirigentes de la oposición para proponerles un acuerdo. Lo hicimos cuando asumimos en este Ministerio", recordó De Pedro.



El objetivo era “que el sistema electoral tenía ser lo más objetivo posible sin que se tocara o manipulara lo que tuviera que ver con el conteo de los votos ni con la transmisión de los datos".



“Eso se cumplió, por eso nadie denunció fraude y los partidos políticos mandaron a sus apoderados a aportar propuestas para redactar el pliego de la licitación y sugerir modificaciones que les den garantías de transparencia”, enfatizó.



En ese sentido, especificó: "Con las modificaciones que nosotros pedimos en el 2019, más las que sugerimos ahora, los telegramas se van cargando a medida que llegan. No se pueden frenar, ni manipular. No se pueden cargar primero en el norte, luego los del sur. El sistema soporta una carga simultánea de miles de telegramas por segundo".



Con respecto de la llegada de los telegramas, De Pedro aclaró que “no hay un territorio único porque cada provincia tiene su realidad", pero aseguró que los plazos para la difusión de los datos “van a ser muy similares a los que hubo en las PASO”.



El ministro dijo estar “muy feliz por el proceso llevado adelante” para concretar las elecciones, “y orgulloso por haber podido encontrar muchos puntos de acuerdo” con las diferentes fuerzas políticas “en una licitación histórica, porque incorporó modificaciones que le dieron un nivel de transparencia y de participación como nunca" tuvo.



El funcionario exhortó a la ciudadanía a “concurrir a votar, que participe, porque es la herramienta que tenemos en el país para seguir superándonos, gobierno tras gobierno, como sociedad”.



En ese punto, el ministro declinó hacer evaluaciones acerca de si el porcentaje de votantes será mayor en las generales que en las PASO, y dijo que “no hacemos estimaciones sobre eso, hay encuestas que sí lo hacen, pero no es un insumo nuestro: son encuestas, como las que dicen que gana un partido u otro”.



Con respecto de la cantidad de personal afectada al proceso eleccionario, De Pedro indicó que “tenemos más de 105.000 presidentes de mesa, alrededor de 500.000 fiscales, 90.000 efectivos de fuerzas de seguridad, más todas las fuerza de seguridad provinciales que están en el exterior de los establecimiento, entre otros que participan”.



“Es una cuenta que nos da más de medio millón de personas”, agregó, y definió esta movilización como “el operativo logístico más importante, numeroso y complejo que se registra en el país, en el que se articulan fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales, el poder ejecutivo con otros poderes”.



El funcionario recordó que cuando “se postergaron las PASO por la cuestión sanitaria, esto funcionó, aunque se expresaron muchas suspicacias sobre su realización, pero tuvimos palabra y todo funcionó como lo propusimos”.