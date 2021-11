Cresto: "Convocamos a consolidar con votos el crecimiento de la provincia"

Votar para adelante

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos Enrique Cresto aprovechó las horas previas a la veda electoral para recorrer barrios concordienses, visitar locales partidarios y reunirse con fiscales y coordinadores del operativo eleccionario."Con las "1000 Caminatas por Entre Ríos" hicimos un cierre oficial de campaña junto al gobernador Gustavo Bordet y el peronismo movilizado en cada ciudad y pueblo de la provincia. Fue una verdadera demostración de compromiso militante y de todo lo que representa para el peronismo la alegría de volver a la calle, al mano a mano con el vecino. En estas recorridas es cuando tenemos la oportunidad de hablar con la gente todo lo que estamos haciendo, de desmentir las fake news y las operaciones de prensa de los grandes grupos hegemónicos y, principalmente, de explicarle al electorado la importancia de lo que se define en estas elecciones", dijo Cresto esta mañana, iniciando en la zona sur de Concordia una recorrida por diferentes sectores de la ciudad."Desde el Frente de Todos hicimos una campaña limpia, de mucho trabajo en el territorio. Los compañeros y compañeras que formamos parte de la lista recorrimos ciudades, pueblos y tratamos de estar en cada encuentro militante al que nos convocaron", señaló el candidato peronista. "Porque nuestro compromiso es llevar a cada hogar de Entre Ríos este mensaje de unidad, de entrerrianía, de construcción en positivo que se proyecta al futuro con esperanza", agregó."Hoy el escenario es diferente al que enfrentamos en las PASO, donde hubo un claro mensaje de la ciudadanía que el Gobierno escuchó y respondió. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar los objetivos que el Frente de Todos le propuso al electorado en 2019. Sabemos que la gente nos votó para sacarlo a Macri en primera vuelta y por la misma razón que siempre vota al peronismo: para reconstruir el país después del desastre de un gobierno de derecha que lo deja en ruinas, para recuperar la movilidad social ascendente y desarrollar la producción y la industria. Pero tenemos que reconocer que la pandemia nos impidió darle más celeridad a este proceso de recuperación, que recién ahora está cobrando impulso", argumentó Cresto."En las charlas con los vecinos uno se da cuenta que esa esperanza de un país mejor sigue encendida, que se renueva con cada logro que alcanzamos entre todos y que las señales de la reactivación económica del país están llegando gradualmente a todos los sectores. Esto es importante porque determina una situación diferente a la que teníamos en las elecciones primarias en septiembre. Ahora la gente tiene más en claro que no hay que volver atrás, que la salida no es la derecha macrista y que el Frente de Todos gobernando un par de meses sin pandemia demostró claramente que está en condiciones de conducir, motorizar y consolidar este proceso de crecimiento y desarrollo que transformará al país", enfatizó el referente justicialista.Para Cresto, "es importante que los entrerrianos defendamos entre todos los logros que alcanzamos en este trabajo conjunto con el presidente Alberto Fernández, con el Gobernador y con los intendentes, con esta inversión histórica en obra pública que tiene la provincia y con las políticas públicas que estamos llevando adelante en el territorio, que en cada rincón de Entre Ríos representan trabajo, ampliación de derechos y desarrollo igualitario. Por eso le pedimos a los entrerrianos que nos ayuden a consolidar el crecimiento de nuestra provincia", remarcó."Vamos a llevar la voz de los entrerrianos y entrerrianas al Congreso de la Nación, para impulsar las leyes que necesita Entre Ríos para potenciar su desarrollo. Vamos a construir consensos para transformar en políticas de Estado las buenas políticas públicas de este gobierno, garantizando que las medidas que se toman a favor del pueblo y del desarrollo del país no queden a merced de los gobiernos de derecha", dijo Cresto."Al otro día de las elecciones vamos a seguir recorriendo la provincia, gestionando obras, ayudando a los intendentes a concretar sus proyectos y trabajando junto al Gobernador, para que en Entre Ríos sea protagonista en esta etapa de crecimiento sostenido que está iniciando el país. Porque nuestro compromiso es trabajar por nuestra provincia, por el bienestar de los entrerrianos y por la grandeza de la patria", concluyó Cresto.