Varisco: “No nos pudieron domesticar como a otros dirigentes de nuestro partido”

Lucía Varisco precandidata a diputada nacional y quien encabeza la lista de Adelante Entre Ríos del Partido FE realizó una conferencia de prensa en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.“Es una enorme alegría tener siempre este espacio lleno. Es un orgullo todo lo que logramos y siempre es gracias a ustedes, por eso quiero aprovechar este espacio para agradecerles por el esfuerzo que hicieron, fue una campaña sumamente corta, intensa y muy austera. Fue todo a pulmón”, expresó al comienzo de su discurso.“El objetivo político que nos propusimos, se cumplió. Pudimos fortalecer este espacio y estoy muy agradecida con aquellos que se quedaron desde el principio, tenemos nuestros origines acá y cuando hay que cambiar las cosas, se hace desde adentro y se pelea desde adentro. Quiero felicitarlos por la paciencia, las energías y el apoyo que recibí siempre”, dijo.Sobre la campaña, la actual diputada provincial, mencionó que “recorrimos cada barrio, cada departamento de la provincia. Hicimos lo mejor que pudimos, con lo poco que teníamos. Valieron la pena las noches sin dormir, porque pusimos nuestro movimiento de pie”.“Más allá de todo lo que dijeron en contra, acá estamos, de pie. Formamos una verdadera alternativa para el 2023. Lo quiero remarcar, porque los candidatos de Juntos por el Cambio tienen un acuerdo de convivencia con el gobierno actual y nosotros no queremos ser parte de eso”, remarcó.Al respecto, señaló que “quiero que todos sepan de lo que logramos con nada, sabemos que del otro lado del aparato son enormes y que costó ir sobre las estructuras, pero tenemos el orgullo de decir que acá estamos. Adelante Entre Ríos, es una propuesta sólida que con el tiempo se va a ir consolidando”.De cara al próximo domingo, Varisco remarcó que “vamos a dejar todo en la cancha. El Gobierno Nacional es una etapa que se va terminando sola por sus propios errores. El gobierno provincial no hizo nada por Entre Ríos, que está atascado hace muchos años. Hace 20 años que gobierna el justicialismo y no hemos crecido en nada”.“Por su parte, cuando se creó Cambiemos en 2015, muchos estábamos convencidos de que su objetivo principal era terminar con la etapa del Kirchnerismo y por eso nos unimos. Pero no podemos volver a cometer los mismos errores, nos tiene que unir un proyecto de país y de provincia serio. Por eso estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, no podemos volver a estar en el mismo lugar”.“Lamentablemente, algunos dirigentes de nuestro propio partido los han domesticados, pero nosotros estamos orgullos de estar acá y de que no nos pudieron domesticar. Esto recién empieza, el domingo vamos con nuestras ideas, convicciones y propuestas”, finalizó.