Partido Socialista: “Hay margen para pelear la quinta banca”, dijo Rossi

, en diálogo con el programa, contó queRossi tiene 37 años, es presidente del Partido Socialista, encabeza la lista Nº 50 de diputados nacionales. Es ingeniero industrial, emprendedor y vive en Paraná. “y nos parece que esto es un elemento para votar distinto, para que vaya gente diferente al Congreso nacional”, definió.Manifestó asimismo que este año salieron “, entendiendo que la provincia y el país salen adelante con más producción. Argentina necesita más trabajo, mejores condiciones de trabajo para poder producir más. ElEs necesaria ley de Humedales, ya; reforma fiscal verde, también. Ir hacia transiciones hacia formas de agricultura mucho más amigables.estuvimos recorriendo la represa de Salto Grande, es injusto lo que nos pagan, tenemos que ir a pelear por un mayor precio, para que nos paguen más regalías y mejores excedentes para que nuestra provincia sea más rica”. Además del tema de “la hidrovía, que proponemos federalizarla, que Entre Ríos sea socia plena de un ente nacional para que podamos opinar los entrerrianos y entrerrianas”.Pidió que los votantes opten por “nuestras propuestas, visitamos pymes, productores y también conocemos de las problemáticas ambientales. Somos gente joven, laburantes, y entendemos que está bueno que en el Congreso nacional estén representadas otras voces; no nos financia Bordet, no nos financia el Presidente, no les debemos nada, no nos eligieron ellos; vamos a ir al Congreso de la Nación a votar y a comprometernos con los entrerrianos y entrerrianas”., por su parte, definió que desde el partido que representa “hicimos una gran elección en las PASO, tuvimos internas, ganó nuestra lista ‘Podemos Entre Ríos’, y ahora vamos a las generales todos juntos, el Partido Socialista, vecinalistas y ambientalistas, fundamentalmente. Nuestro objetivo es llegar al tercer lugar y pelear la quinta banca, que estamos cerca de lograrlo si nos acompañan el domingo”.Contó que tiene 25 años y “, comencé en al secundaria, luego seguí en la universidad, culminé mis estudios universitarios y hoy soy secretaria general de la Juventud Socialista de Entre Ríos. Siempre sentí como una injusticia las desigualdades, en secundaria me cambié de una escuela privada a una pública porque quería sentir ese cambio, en la universidad, elegir una universidad pública, militar la reforma universitaria. Creo que todo lo que se ha conquistado ha sido gracias a la lucha, la de las mujeres, la de las juventudes”. Elonce.com.