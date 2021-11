Proyecto minero creará más de 5.500 puestos de trabajo: Fernández recibió al CEO

Puestos de trabajo

A partir de 2026

Cobre y oro en San Juan

“Revolución verde”

Bajar el desempleo

CEO del proyecto

Ingreso de Divisas:

Empleo:

Desarrollo de Proveedores:

Estándares Ambientales:

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde, en Casa Rosada, al presidente y CEO del Grupo Lundin, Adam Lundin, que llevará adelante el proyecto minero de cobre, oro y plata, Josemaría, en el norte de la provincia de San Juan, cuya inversión total será cercana a los 4.200 millones de dólares.Durante los cinco años que se estima durará la construcción del proyecto, desde este año hasta 2025, la compañía realizará un desembolso aproximado de 3.100 millones de dólares, 900 millones en los años posteriores, y 200 millones para el cierre. Además, en esa etapa, se generarán aproximadamente 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.En tanto, en la etapa de operación, se estima que se crearán 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos, consolidando la generación de empleo vinculada a la actividad minera en esa provincia.Del encuentro que el mandatario sostuvo esta tarde en su despacho, participaron además los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.Durante la reunión, el jefe de Estado pudo interiorizarse sobre los pormenores del proyecto que implicarán que Argentina vuelva a contar con un plan de producción de cobre a nivel nacional, a partir de la demanda creciente de ese mineral en base a la transición energética que se da a nivel global.La iniciativa entrará en vigencia, mediante la explotación minera en la provincia, a partir de 2026 y su vida útil será de 19 años, tiempo en el que se generará un flujo de divisas por exportaciones netas de 1.700 millones de dólares anuales.Joseamaria Resources Inc. pertenece al Grupo Lundin y está centrada en el desarrollo del proyecto minero de cobre y oro en San Juan, cuyos estándares ambientales, políticas de prevención y mitigación de impacto en el territorio, y control de riesgos ambientales se encuentran en línea con las exigencias nacionales e internacionales en ese ámbito.La compañía está comprometida además con la implementación de políticas de desarrollo de proveedores locales, cuyo objetivo central es incorporar bienes y servicios producidos a nivel nacional y provincial.En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Productivo pondrá a disposición de la empresa todas las herramientas disponibles para fortalecer los procesos de adquisición de bienes locales, particularmente a través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) que asiste a numerosas compañías vinculadas a la actividad minera en el país."Esta es una inversión muy importante para la Argentina, en la provincia de San Juan, el proyecto Josemaría, de 4.200 millones dólares, que va a permitir producir cobre, oro y plata. El cobre es un mineral central para la revolución verde", consideró el ministro Kulfas."Va a generar en el año 2026 que empieza la etapa de construcción un nivel de exportación de 1.700 millones de dólares por año. Va a tener un impacto muy positivo en la economía argentina", señaló Kulfas."Apostamos por la minería responsable porque esto va a ayudar a bajar la tasa de desempleo", afirmó Uñac."El desarrollo minero requiere mucho tiempo, ellos vienen trabajando desde hace varios años", sostuvo."El consumo de energía se va a duplicar y el volumen de exportación también se elevará al doble", agregó."La Argentina tiene un enorme potencial, nosotros ya estuvimos trabajando en la provincia de Catamarca y luego descubrimos San Juan", dijo Adam Lundin."Estamos muy entusiasmados con este proyecto porque el cobre se necesita para poder electrificar todo el planeta y Josemaría tiene el potencial de ser uno de los grandes proyectos verdes", afirmó."Las condiciones son muy favorables para trabajar en la Argentina. Estamos comprometidos a una posición ambiental sustentable", resaltó.-Implica una entrada de divisas en concepto de Inversión Extranjera Directa por un total de US$ 3.100 millones entre 2021 y 2025.-A partir de su entrada en operación, generará un flujo de divisas por exportaciones netas de US$ 1.700 millones anuales durante los siguientes 19 años.-Desde el inicio el proyecto contribuye a la generación de divisas genuinas para financiar las necesidades de la economía local.-Durante el proceso de construcción, se llegarán a generar más de 3.000 empleos directos.-Durante la operación, se generarán 2.500 empleos directos e indirectos.-Este proyecto consolida la generación de empleo vinculada a la actividad minera, que ha logrado que San Juan se posicione como una de las provincias con mejores resultados socioeconómicos de la región.-La empresa se compromete a implementar una política de desarrollo de proveedores locales, en pos de incorporar bienes y servicios producidos provincial y nacionalmente.-El Ministerio de Desarrollo Productivo pondrá a disposición todas las herramientas disponibles para fortalecer dicho proceso, en especial el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), que hoy asiste a numerosas empresas vinculadas a la actividad minera.-De esta manera, se continúa trabajando en pos de lograr que las actividades vinculadas a los recursos naturales sean una palanca para el desarrollo productivo e industrial nacional.-El proyecto se realizará atendiendo y respetando los más elevados estándares ambientales, tanto nacionales como internacionales.-El gobierno nacional y el gobierno local controlarán el cumplimiento por parte de la empresa de las políticas de prevención y mitigación de los impactos en el territorio, el control de los riesgos ambientales y la restauración y compensación ambiental, durante todo el proceso de inversión y operación de la mina.