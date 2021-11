Daer, Acuña y Pablo Moyano conforman el nuevo triunvirato de la CGT

La CGT comenzó esta mañana la reunión de su Congreso en el predio de Parque Norte para renovar a las autoridades del Consejo Directivo, que tendrá como dato novedoso el regreso de los Moyano y la inclusión de mayor cantidad de mujeres.Tras varias reuniones y negociaciones, la nueva conducción colegiada para los próximos cuatro años concluirá con el proceso de reunificación que se activó entre distintos sectores de la central: de no mediar cambios de último momento, el triunvirato estará integrado por los dos actuales secretarios generales, Héctor Daer (en representación de los "gordos" y los "independientes") y Carlos Acuña (por el barrionuevismo) más Pablo Moyano (por el moyanismo).En las últimas horas trascendió el fuerte malestar en los gremios industriales por quedar marginados de la Secretaría General compartida, más aún cuando hasta hace días trascendía que el titular de los metalúrgicos de la UOM, Antonio Caló, iba a formar parte del triunvirato y no Acuña.Pero en un almuerzo que tuvo la "mesa chica" de la CGT la semana pasada, la muñeca negociadora del gastronómico Luis Barrionuevo pudo más y logró convencer al resto de mantener a su delfín Acuña, con lo cual perdió su lugar Caló.El metalúrgico se vio venir el movimiento de Barrionuevo y no participó de ese almuerzo, tras el cual puso el grito en cielo por su desplazamiento del triunvirato, lo cual se vio reflejado en un acto que compartió con otro gremio industrial importante, el SMATA, que salió pedir la presencia del sector en la conducción colegiada.Con el cambio de estatuto, que se formalizará este mismo jueves en Parque Norte antes de que se inicie el congreso normalizador, se pasarán de las actuales 25 Secretarías a 33, junto a las 10 Vocalías que integran el Consejo Directivo.Algunas de las nuevas Secretarías serán las de "Ciencia y Técnica", "Turismo", "Juventud", "Protección de la niñez", "Asuntos Municipales" y "Medio Ambiente".Todos estos cargos serán ocupados por un sindicato, a través de un hombre y una mujer, con lo cual se garantizará el cumplimiento de un cupo femenino del 50 por ciento, incrementando así la participación de las mujeres sindicalistas.No obstante, la mayoría de ellas, como la titular del sindicato de Modelos y única mujer en el actual Consejo Directivo de la CGT, Noé Ruíz, y la flamante secretaria general del gremio de peajes del SUTPA, Florencia Cañabate, comentaron que este sistema lo veían muy "artificial" y que preferían que se cumpla el actual estatuto que establece un 30% de mujeres.