La crítica de Cerruti por la "utilización electoral" del crimen del kiosquero

Con la semana previa a las elecciones del domingo atravesada por el crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, fue consultada al respecto en la conferencia matutina semanal donde repasa la coyuntura. En ese marco destacó las acciones de la Casa Rosada para abordar la inseguridad y esbozó una fuerte crítica dirigida indirectamente a la oposición de Juntos por el Cambio.“Estamos trabajando, nunca va a ser suficiente hasta que no se resuelva. Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia y del dolor de una familia”, sostuvo la funcionaria, visiblemente molesta por el accionar de los dirigentes opositores que en estos últimos días le achacaron al Frente de Todos, ineficacia para resolver la violencia y también una liberación masiva de presos durante la pandemia.Luego de enviarle su solidaridad a la familia del comerciante, la funcionaria consideró el hecho como “una tragedia” que “llega al corazón y es un dolor compartido por el Gobierno”. Luego dejó entrever que Alberto Fernández todavía no dialogó con los allegados de la víctima y sostuvo: “El Presidente está a disposición para hablar cuando ellos lo deseen”.En línea con lo manifestado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Cerruti aseguró que no es momento de discutir estadísticas de inseguridad, porque “está fuera de foco de lo que la gente siente”. Y en ese entonces deslizó una chicana a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “Yo podría discutir y decir que la estadística de la inseguridad subió en la ciudad de Buenos Aires y en la Provincia no, pero nos parece que son datos estadísticos y que no le estamos hablando a la gente. Lo que se necesita es que haya más seguridad, más prevención y obviamente la Justicia tiene que actuar y debe haber un trabajo conjunto”.La portavoz también criticó al mandatario capitalino por la confusión en la que incurrió esta semana cuando pidió un régimen especial para los menores entre 16 y 18 años que delinquen, algo que existe desde 1980. “El jefe de Gobierno de la Ciudad debería leer la ley penal juvenil. No es cierto que los jóvenes de 16 años son inimputables”, aclaró Cerruti. “Es cierto que cuando estos adolescentes son castigados con penas mayores a dos años pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados y comenzar a cumplir la pena en una cárcel cuando llegan a la mayoría de edad”.Además, la funcionaria admitió que el Gobierno “comprende el problema de la inseguridad” y que las medidas son “insuficientes hasta que no esté resuelto”. En cuanto a ellas, destacó el envío de gendarmes a las provincias, el Operativo Terminales de Trenes Seguras y el plan Paradas Seguras para los colectivos. “Vamos a seguir llevando adelante todo para terminar con el flagelo de la inseguridad”, se comprometió.Como ya se sabía, Cerruti confirmó la presencia de Fernández en el cierre de campaña que hará el oficialismo en Merlo esta tardeAsimismo, Cerruti evitó dar detalles sobre si seguirán los cambios en el Gabinete después de los comicios, como ocurrió tras las primarias, cuando la coalición oficialista atravesó su mayor crisis política. “El Gobierno es uno solo y no tiene alas más o menos racionales. Es una coalición y lleva adelante sus políticas en conjunto”, aseveró al intentar mostrar cohesión a pocos días de las legislativas.“Con respecto al dólar blue, que es ilegal y se maneja con expectativas que no solo tienen que ver con la macroeconomía, esperamos que el lunes la Argentina siga siendo un país normal. A partir de ahí esperamos seguir gobernando en la segunda etapa del Gobierno para hacer todo lo que tendríamos que haber hecho si no hubiéramos tenido la pandemia”, auguró Cerruti, que en la conferencia anterior había relativizado la escalada de la divisa extranjera.En el plano internacional, la portavoz dio la opinión de Balcarce 50 sobre las elecciones en Nicaragua, que consagraron ganador una vez más a Daniel Ortega.“La Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua porque entiende que no hay democracia limpia con presos políticos y proscripciones, denuncia las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua y va a llevar adelante la postura histórica de acompañar y cooperar para que el pueblo nicaragüense pueda salir de esa situación”, sostuvo.