Macri vaticinó que el domingo se va a "consolidar la esperanza sobre el futuro"

"Hay una mayoría de argentinos, de abajo hacia arriba, que dice 'basta' de mentirosos e ineptos que por lo único por lo que se preocupan es por salvarse ellos, y eso está haciendo crisis en la Argentina", indicó el exmandatario en declaraciones a TN.



Por eso aseguró que el domingo próximo "se va a consolidar la esperanza sobre el futuro y, sobre todo, el valor de la dignidad, la libertad y relacionarnos con la verdad".



Para Macri, la jornada electoral "va a permitir amanecer con lo más importante en términos de energía y fuerza en una transición, que es la esperanza de los que queremos volver a una cultura del poder sana".



El expresidente acusó al kirchnerismo de "no tener ningún compromiso con el futuro de la gente, después de haber encerrado a los chicos un año y medio", en referencia a las medidas de cuidado dispuestas el año pasado por la pandemia de coronavirus.



También sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández "demostró que se queda en un relato pequeño que se aísla del mundo".



Sobre sus dichos recientes respecto de que el préstamo del FMI se usó para "pagarle a los bancos que se querían ir" del país, Macri señaló que la deuda que contrajo durante su gestión con el organismo multilateral fue destinada a "pagar déficit".



"La plata de la deuda fue para pagar uno a uno los préstamos que iban venciendo, porque el que tenía ese préstamo no lo quería renovar", dijo y añadió: "El FMI nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default, y seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato".



En esa línea, argumentó que "desde que entró la plata del Fondo, la deuda argentina no aumentó", sino que "el Fondo reemplazó deuda que ya teníamos".



"La fuga es una gran mentira. Está visto en las estadísticas que cuando más se compraron dólares fue en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner", agregó.



Al respecto, el expresidente puntualizó que Argentina "se endeudó el año pasado en 34 mil millones y este año va para más de 27 mil millones, y a tasas astronómicas".



Por ese motivo, Macri subrayó que "el problema no es el FMI, sino que este gobierno no tiene ni rumbo ni plan".