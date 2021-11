El presidente prometió que luego de las elecciones "no habrá salto devaluatorio"

El encuentro, que se realizó ayer en la Residencia de Olivos, tuvo entre los comensales a los empresarios Antonio Aracre (Syngenta), Daniel Herrero (Toyota) y Sergio Kaufman (Accenture), entre otros.



Según confiaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a quienes participaron de la reunión, durante el cónclave con el jefe de Estado "se acordaron algunos puntos como parte de una buena agenda para encarar después del próximo 14 de noviembre en una mesa de acuerdo nacional".

En la cena, los ejecutivos plantearon la "necesidad de acordar ciertos puntos" entre los diferentes actores de la economía y la dirigencia política, entre los que se encuentran la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En esa línea, confiaron que el Presidente les aseguró que la Argentina "no entrará en default", sino que "en enero o febrero tendremos un acuerdo con el FMI que sea posible de afrontar y que no implique ajuste".



Además, Fernández les anticipó que "no habrá un salto devaluatorio" luego de las elecciones legislativas, y les manifestó su intención de "generar un ambiente para más inversiones" en el país.



"Fue un diálogo transparente. El Presidente preguntó cuáles eran los problemas que había que enfrentar para producir", relataron a NA.



En ese marco, subrayaron que durante el encuentro se fijó como prioridad realizar "un acuerdo de 10 puntos entre empresarios y sindicatos".



"Lo mandaremos al Congreso para que la política decida qué quiere hacer con eso", puntualizaron a Noticias Argentinas desde el sector empresarial.



También coincidieron en la mirada respecto de que se requiere de "un sendero de convergencia fiscal", y "luchar contra la evasión fiscal".



Por último, el jefe de Estado y los empresarios hablaron de "eliminar subsidios innecesarios", y destacaron la necesidad de "promover carreras cortas con salida laboral".



