Frigerio: “No pudimos confrontar nuestros proyectos con los de otras listas”

Rogelio Frigerio, candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos



El cierre de la lista Juntos por Entre Ríos de este jueves, será en Concordia.



, aseveró a, en el cierre de campaña que realizan en Paraná que desde la lista están “con mucho entusiasmo y recobrando energías con el cariño de la gente”.“La gente la está pasando muy mal, claramente hay una crisis, la peor desde 2001 hasta esta parte. Hay mucha bronca, mucho enojo, mucha angustia, pero también creo que de manera creciente hay una sensación de esperanza, en relación a la posibilidad de construir un futuro mejor y eso es lo que nos llena de responsabilidad; estar a la altura de las expectativas que se están generando en Entre Ríos en línea con algo distinto que está surgiendo para el futuro”, manifestó el candidato en primer término de la lista de Juntos por Entre Ríos.Al evaluar la campaña política dijo aque “le hubiese gustado”, que sea “con más propuestas; fuimos la única lista que presentó propuestas concretas, de cara a la sociedad, porque entendimos incluso que era parte de nuestra responsabilidad; que nos voten y sepan qué proyectos vamos a presentar en el Congreso si tenemos la responsabilidad de representar a los entrerrianos”.En este sentido agregó que cuentan con “una docena de proyectos vinculados con el trabajo, la seguridad, la educación,e l empleo joven y no pudimos confrontarlos con otros proyectos de otras listas, para ver si nos ponemos de acuerdo para ir juntos detrás de los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos. Ojalá eso ocurra después del 14 de noviembre”.Además, aseveró que cuentan con “proyectos para las economías regionales que requieren una legislación laboral e impositiva específica, porque tienen particularidades que no tienen otras actividades. Además de que hay que decretar la emergencia educativa, tenemos pandemia sanitaria pero también tenemos una pandemia educativa, hay más de un millón de estudiantes argentinos que abandonaron la escuela, necesitamos ir a buscarlos, convencerlos que la educación es el camino: para eso hace falta un estado presente que realmente sienta que la educación es prioridad, hoy no lo sentimos así, por lo menos en la provincia de Entre Ríos no sentimos que para el kirchnerismo lo sea. Tampoco sentimos que la seguridad, la justicia y la lucha contra el narcotráfico sean prioridad para el oficialismo y tiene que estar presentes en cualquier mesa de debate político”.Para Frigerio “hay que votar la lista 502 porque hay que ponerle límites al kirchnerismo en el Congreso, en el que tiene mayorías amplias, necesitamos equilibrar esa fuerza, necesitamos poner en debate en el Congreso lo que le preocupa a la gente y no lo que le preocupa a algunos políticos, como la agenda judicial para algunos políticos. Además, porque a partir del triunfo contundente del 14 de noviembre vamos a poder empezar a construir una historia distinta, donde puedan estar todos incluidos, donde se apueste por el trabajo y la educación que es lo único que nos va a sacar adelante”.Por su parte,, que acompaña la lista Nº 502, manifestó que han recorrido “cada rincón de Entre Ríos, con la expectativa de un nuevo tiempo político, de una nueva alternativa, de un cambio de paradigmas. Estamos con mucho entusiasmo”., en tanto, indicó que el cierre de campaña de este miércoles en Paraná ha sido “muy emotivo”, expresando que “queremos que el 14 de noviembre empiece un cambio para la provincia de Entre Ríos, con un cambio en la forma de hacer política en nuestra ciudad también. Esperemos que el domingo la gente nos acompañe, nos dio un buen apoyo en las PASO y hemos trabajado con mucha fuerza para mejorar ese resultado”.