Bordet instó a “trabajar en conjunto entre sector público y privado"

Capacidad productiva

El gobernador Gustavo Bordet participó del cierre de la primera muestra de la Construcción. "Es importante acompañar desde el Estado las iniciativas privadas porque esto ayuda en tiempos de pos pandemia, donde se espera una gran demanda de construcción, tanto privada como pública”, dijo.La muestra organizada por la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y participaron 80 expositores de todo el país con el objetivo de potencializar los lazos comerciales e institucionales.Szczech; la presidenta de la delegación Paraná de la Cámara entrerriana de la Construcción, Laura Hereñú; la esposa del gobernador, Mariel Ávila; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Entre Ríos, Walter Doronzoro.En la oportunidad, el mandatario destacó la importancia de la muestra "de poder visibilizar todo lo que nuestras empresas en Entre Ríos realizan y que muchas veces no se conoce; y es mucho y la verdad que es muy bueno". Apuntó que también "es una oportunidad para poder realizar negocios, para poder generar oportunidades para muchas empresas que se están iniciando, otras que ya tienen un prestigio de renombre en la provincia".Valoró que "es importante acompañar desde el Estado, desde el gobierno las iniciativas privadas porque esto ayuda mucho en tiempos como el que viene en esta pos pandemia, donde se espera una gran demanda en volúmenes de construcción, tanto privada como obra pública y poder tener esta articulación de trabajo hace que la provincia pueda estar en vanguardia para poder llevar adelante todos los objetivos que nos estamos proponiendo".Resaltó que estar en el cierre de la muestra "es realmente importante como provincia, como muestra que hay que trabajar en conjunto entre sector público y privado para lograr los objetivos".Bordet subrayó que "hay un gobierno que claramente destinó gran parte del presupuesto a obra pública y que rápidamente se efectivizó". Referenció que las obras viales "que estaban prácticamente paralizadas, en la actualidad hay obras viales del gobierno Nacional por 54.100 millones de pesos en Entre Ríos, a eso hay que sumarle las obras viales que financia el gobierno de la provincia". En este sentido, agregó que "en el presupuesto para el año 2022 hemos incrementado en un 120 por ciento el presupuesto de obra pública y uno suma por otro lado lo que es construcción de viviendas, que de estar prácticamente paralizadas hemos tenido que llevar adelante un programa provincial de viviendas como Primero tu Casa, porque no había más posibilidades de construir viviendas para muchas personas que no podían acceder a un crédito bancario. Hoy con el gobierno nacional estamos ejecutando 2200 y tenemos el compromiso para el año que viene de otras 2200 viviendas más".Agregó que en materia de gas, "al cuadriplicarse las regalías nos permite hacer obra de gas natural en todas las localidades y ampliar las redes. Y algo muy importante, vamos a financiar con un crédito de nación la ampliación del gasoducto para unir el cierre norte. Se unirá Conquistadores con la zona de Chajarí y garantizar el desarrollo gasífero, es decir, en todos los sectores hay obras públicas”, apuntó.Por otro lado, en materia hospitalaria “uno ve todo lo que se está desarrollando en hospitales modulares, como los que se realizaron en Colón y se está haciendo en Santa Elena, pero también el nuevo hospital de Villaguay, y también estamos terminando el hospital De la Baxada, y estamos ampliando en hospital de Concepción del Uruguay”, mencionó.Asimismo, lo que refiere a transporte, "estamos ejecutando obras en todos nuestros puertos y algo muy importante, el lunes voy a firmar el contrato de inicio de obra para el aeropuerto de Concordia, que es una obra que financia el BID por 37 millones de dólares.Además, en obras de saneamiento, "hay 70 obras de Enohsa que se están haciendo y también obras de plantas tratamiento en toda la costa del río Uruguay, un crédito BID de 80 millones de dólares, ya empezó Gualeguaychú, está por empezar Concordia y estamos próximos a licitar Concepción de Uruguay”.El mandatario afirmó que “hay una dinámica muy importante”, y opinó que “quizás no se vea porque estos dos años estuvimos trabajando contrarreloj haciendo los proyectos, licitando, ejecutando y estamos comenzando las obras, pero el año que viene va a haber un cúmulo de obras ejecutándose muy grande en la provincia de Entre Ríos, y esto ayuda”.En ese marco, aseguró que "esto obedece a que hay un gobierno nacional que acompaña las provincias, que tiene una visión federal y que hace posible que las obras lleguen para mejor calidad de vida de la gente, pero también para redinamizar el sector de la construcción y por otro lado también para generar empleo. La construcción es uno de los rubros que más empleo genera de acuerdo a la inversión realizada, aquí hay muchos trabajadores y familias que por la obra pública encuentran su sustento diario”.Por su parte, Néstor Ivan Szczech agradeció al gobernador por la presencia en la primera muestra "que llegó para quedarse”.Dijo que “todos quienes están presentes acá están viendo ya no el potencial sino la capacidad productiva que tienen los entrerrianos, porque la gran mayoría de quienes están acá y tienen sus stands son entrerrianos, y todo lo que viene hacia adelante, el potencial enorme que tenemos, viene creciendo la inversión en obra pública”.Recordó que “a nivel nacional, después de la firma del acuerdo con el Fondo Nacional en 2018, hubo un recorte presupuestario y que fue en inversión pública para llegar a los ratios que el Fondo exigía de déficit fiscal, y a partir de ahí perdimos 100.000 puestos de trabajo en todo el país y cuando inició la pandemia perdimos otros 80.000".“Hoy, a partir de los que fue el año pasado el trabajo conjunto que hicimos con la Uocra y el gobierno nacional, nos ha permitido a través de los protocolos, y el nuestro fue el primero de los sectores económicos de la Argentina que logró poner en marcha la actividad, a partir de agosto hemos empezado a crecer y ya llevamos 13 meses de creación consecutiva de empleo”, mencionó.En ese marco, informó que “hemos no solo recuperado los 80.000 puestos de trabajo que perdimos durante la pandemia sino que estamos 20.000 por sobre esos, no restan todavía los otros 80.000 para recuperar los 100.000 que habíamos perdido después de lo que fue la firma del acuerdo con el Fondo”.Dicho eso, señaló que “tiene que ver con la inversión pública que pasó del 1,1 por ciento del PBI a un 2,2 por ciento del PBI en lo que es este año y para el año que viene está previsto un 2,4 por ciento del PBI en cuanto al presupuesto Nacional”.“Eso se refleja como decía el gobernador en obras que se realizan en todo el país muy federalmente y detrás de la inversión pública siempre viene la inversión privada. La inversión pública es lo que genera la confianza para producir como estamos viendo y para generar empleo de calidad”, aseguró Szczech y apuntó: “Con lo cual, entre otras cosas que tenemos por delante, es el desafío del cual ya hemos firmado convenios con diferentes ministerios y la Uocra en octubre de este año de pasar de planes sociales a empleo”, mencionó.Seguidamente, mencionó que “nuestra industria es un primer empleo muy al alcance de la mano de cualquiera que no tenga una gran calificación”. “Acá estamos en conjunto calificando, certificando esa calificación y brindando la posibilidad a las personas que puedan conseguir ese trabajo, salir de ese existencialismo y generar la costumbre del trabajo que es lo que la Argentina necesita”, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.