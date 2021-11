“El sector público y privado deben trabajar en conjunto para lograr objetivos”

Finaliza este martes la Primera Muestra de la Construcción en Paraná. En esta oportunidad, estuvo presente Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech.el mandatario provincial.Bordet destacó la importancia de visibilizar todo lo que “las empresas de la provincia realizan y que muchas veces no se conoce. Además, es una gran oportunidad para poder realizar negocios para las empresas que se están iniciando y para quienes ya tienen un recorrido más largo”. Seguidamente agregó que desde el Estado “es importante acompañar las iniciativas privadas, porque ayuda mucho”.“Tener esta articulación de trabajo, hace que la provincia pueda estar en vanguardia para llevar adelante todos los objetivos que nos proponemos. Estar acá es muy importante como provincia y como muestra de que hay que trabajar en conjunto entre sector público y privado para lograr las metas”, remarcó.En ese sentido, señaló que “para el presupuesto 2022 se incrementó un 120%. Además, estamos ejecutando 2.200 vivienda del programa Primero tu Casa, para que las personas que no tenían posibilidades, puedan acceder a un hogar. El año que vienen tenemos el compromiso de construir 2.200 viviendas más. Vamos a financiar con un crédito de Nación, la aplicación del gasoducto para unir todo el norte entrerriano”.El gobernador también hizo referencia a la inversión que están realizando en materia hospitalaria y de transporte. “El lunes voy a firmar el acuerdo de inicio de obra para el aeropuerto de Concordia”, confirmó.“Hay una dinámica muy importante y posiblemente no se vea, porque estos dos años estuvimos trabajando contrarreloj haciendo los proyectos y licitando. Pero estamos empezando las obras, el año que viene va haber un cúmulo de obras ejecutándose muy importantes en Entre Ríos. Hay un Gobierno Nacional que acompaña a las provincias que tienen una visión federal y que hace posible que las obras lleguen para mejorar la calidad de vida de las personas, para revalorizar el sector de la construcción y para generar empleo”, mencionó.Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, comentó que “los entrerrianos tienen una capacidad productiva muy importante. Viene creciendo la inversión de la obra pública. En 2018, después de la firma con el acuerdo el Fondo Internacional, hubo un recorte presupuestario y afectó a la inversión pública. A partir de ahí, perdimos 100.000 puestos de trabajos en todo el país y con la pandemia otros 80.000”.En ese sentido, remarcó que “junto al trabajo que realizamos con la UOCRA y con el Gobierno provincial, nos permitió crecer y llevamos trece meses de trabajo. Recuperamos los puestos de trabajos que se perdieron por la pandemia y otros 20.000 más”, finalizó.