ARA San Juan: Aguad y De Andreis negaron saber sobre el presunto espionaje

El ex ministro de Defensa Oscar Aguad presentó hoy al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, dos manuscritos en los que constaban anotaciones sobre los pedidos que le habían formulado los familiares de víctimas del ARA San Juan durante el largo período que precedió al hallazgo del submarino en el fondo del océano.Aguad, quien declaró a pedido del ex presidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal, mostró al juez las anotaciones, que constaban de una quincena de reclamos de los familiares.Los documentos parecían destinados a desmentir que el ex presidente hubiera contado con información sobre los reclamos producida por los agentes de inteligencia desplegados en Mar del Plata.Pero durante la audiencia la abogada querellante Valeria Carreras se encargó de mostrar que las anotaciones de Aguad diferían de lo que sabía Macri que le iban a pedir los familiares cuando se reunieron con él.Por su parte el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis sostuvo que era "normal" que desde el área más cercana a Macri (especialmente la Casa Militar) se le enviaran agradecimientos a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por su trabajo en torno a la seguridad del jefe del Estado.De Andreis también fue propuesto por Macri como testigo de descargo, para aclarar por qué había un entrecruzamiento de notas entre la AFI y el área más cercana a la Presidencia.La audiencia tuvo un momento de tensión cuando el abogado de Macri, Pablo Lanusse, preguntó si "recibió alguna vez un informe de inteligencia de familiares del ARA San Juan".La querella que encabeza el abogado y padre de una de las víctimas, Luis Tagliapietra, se opuso a la pregunta y la abogada Carreras terció para que fuera "reformulada", pero Lanusse se negó a hacerlo y adelantó que denunciará que se le cercenó el derecho de defensa en juicio.Carreras también preguntó a Aguad sobre los teléfonos celulares de los 44 tripulantes del submarino, que fueron dados de baja y de esa manera se perdieron mensajes y archivos que las víctimas habían intercambiado con sus familiares.Aguad, reveló que el ex jefe de la Armada José Luis Villán le informó que fue él quien dio la orden de darles de baja a las líneas cuando se confirmó que la tragedia naval no había dejado sobrevivientes.Ante esa novedad, las querellas adelantaron que pedirán la citación como testigo del ex jefe militar.