Flexibilizan requisitos para el ingreso de extranjeros sin vacunación completa

El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos para que ingresen a la Argentina extranjeros que no cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. La medida fue confirmada a través de la Resolución 2948/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.En efecto, el Ministerio de Salud de la Nación estableció las condiciones generales para que extranjeros no residentes que no hayan sido inoculados contra el coronavirus queden exceptuados del requisito de contar con el esquema completo.No obstante, el ingreso al país dependerá que su viaje encuadre en alguno de los supuestos que determinó el Poder Ejecutivo, "y se emita una certificación consular remota que dé cuenta de ello en los términos que defina el Ministerio de Relaciones Exteriores".

De esta forma podrán entrar al país los familiares directos de argentinos o residentes en el país "que viajen por motivo de visita familiar y que manifiesten no contar con esquema completo de vacunación según criterio establecido por país de procedencia".Deben ser hijos, padres, cónyuges o convivientes de argentinos o residentes. Tendrán que presentar partida de matrimonio o de nacimiento, certificación de unión civil/convivencial o certificación emitida por autoridad local que pruebe convivencia, documento nacional de identidad argentino del familiar dador del criterio. La documentación debe estar apostillada, precisó la cartera sanitaria.La excepción corresponde también para aquellos extranjeros no residentes que viajen por motivos de trabajo, negocios, estudios / capacitación, viajes oficiales de diplomáticos o funcionarios o por ser deportista y requerir participar de un evento deportivo.En alguno de estos supuestos, la persona deberá presentar documentación que justifique el criterio invocado: "Ya sea carta del empleador, carta del invitante en el país, o de la contraparte comercial, carta oficial del organismo del Estado que envía al funcionario extranjero en misión oficial o constancia de inscripción en institución educativa o en congreso o invitación de la entidad deportiva que organiza el torneo internacional reconocido por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación". Además quedarán exceptuados aquellos extranjeros a los que se les otorgue un visado en categorías migratorias permanente o temporaria.En el artículo 3° de la normativa se indicó que la documentación que acredite las condiciones y requisitos referidos deberá ser portada por la persona que ingresa al país "en todo momento", al menos durante los primeros 14 días de su ingreso, "para ser aportada a las autoridades nacionales, provinciales o municipales competentes".En el caso de diplomáticos que estén acreditados ante el Estado Argentino, para acceder a la excepción de la exigencia de vacunación COVID-19 con esquema completo, cuya última dosis se hubiera aplicado al menos 14 días antes de su ingreso al país, "podrán tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por única vez, una certificación consular respecto de que, como titulares de dicha acreditación, están exceptuados de la restricción de ingreso al país".Cuando se invoquen motivos de salud, intervendrá de inmediato la cartera que conduce Carla Vizzotti "para la evaluación de los antecedentes del caso por parte de sus áreas competentes".El Gobierno justificó la decisión destacando que en Argentina hay "una baja circulación viral" y que "ninguna jurisdicción presenta más del 80% de ocupación de camas de terapia intensiva y el número de personas internadas en estas unidades registra un descenso sostenido"."Si bien la situación internacional en relación con la variante Delta continúa representando un riesgo, la República Argentina, al alcanzar niveles elevados de vacunación principalmente en los grupos de más riesgo, se encuentra en condiciones de continuar avanzando en la flexibilización de las medidas implementadas para el ingreso al país", agregó el Poder Ejecutivo.El 1° de noviembre comenzaron a regir las flexibilizaciones de ingreso al país para turistas extranjeros de todo el mundo. A ellos el Gobierno exigió que acrediten contar con el esquema completo de vacunación realizado por lo menos 14 días antes de su llegada a Argentina.Solo fueron exceptuados menores de edad, argentinos y/o residentes. Además, para los turistas menores de 18 años sin esquema completo, el Ministerio de Salud ofrece dosis en los puntos de fronteras.