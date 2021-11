Seguirán vigentes los protocolos de cuidado para las elecciones del domingo

Foto 1/2 Foto 2/2

Así se informó en una reunión encabezada por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, donde estuvieron presentes el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, la prosecretaria Electoral Nacional, Narubi Godoy; las fuerzas de seguridad nacionales y las fuerzas armadas; el Servicio Penitenciario; el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación a fin de coordinar criterios sanitarios y de seguridad que regirán en el territorio para el desarrollo de las elecciones generales de este domingo, en las 661 escuelas habilitadas para los comicios.



La titular de la cartera de Gobierno y Justicia se refirió a los protocolos vigentes para las elecciones y mencionó: “No varían en lo sustancial los cuidados, en relación a lo que fueron las anteriores elecciones, pero una cosa de interés para la gente es que las colas no se van a hacer afuera de las escuelas, sino dentro de las mismas. Va a haber una única fila dentro del establecimiento”.



Además, Romero informó: “Es importante comunicarle a la sociedad que los registros civiles, ubicados en las distintas localidades entrerrianas, estarán abiertos por si alguien tiene que retirar su DNI para emitir su voto”.



En Entre Ríos se votará en 661 escuelas en las cuales habrá 3365 mesas, 10 de ellas estarán distribuidas en las unidades penales de la Provincia. La disposición de las mesas será igual a la utilizada en las PASO.



La prosecretaria Electoral Nacional, Narubi Godoy, agregó, en este sentido que: “Las medidas de cuidado continúan vigentes, vamos a tener que cumplir el mismo protocolo que cumplimos para las elecciones PASO, solicitando a la ciudadanía que concurra a votar con su tapabocas, respetando la distancia interpersonal de dos metros y sanitizando sus manos. Va a haber alcohol en todas las escuelas de la Provincia para que luego de manipular los objetos se puedan sanitizar”.



Asimismo, Godoy informó: “Los documentos habilitados para emitir el voto son todos, desde la Libreta Cívica hasta el último DNI Tarjeta. El DNI que dice no válido, puede votar. El único requisito es que sea el último o posterior emitido” y concluyó: “aún no está validado por la Justicia Nacional Electoral el voto con el DNI electrónico o el que tenemos en el celular, así que siempre tiene que ser en soporte papel”. Operativo de Seguridad

El jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, se refirió a los operativos que se realizarán en torno a estas elecciones y manifestó: “La Policía tiene un despliegue muy importante, alrededor de 2 mil hombres que trabajamos en conjunto con el Ejército Argentino. Comenzamos el despliegue de urnas el día viernes y el día domingo las llevamos hacia el Juzgado Electoral”.



En cuanto a las medidas de seguridad desarrolladas previo a las elecciones, sostuvo: “Las reuniones sociales van a estar habilitadas, siempre con autorización municipal. Los comedores van a poder trabajar libremente, no así los boliches bailables. Por supuesto, los espectáculos deportivos durante el domingo no estarán habilitados”.



Por su parte, el jefe de la II Brigada Blindada del Ejército, Adalberto Zucherino, explicó que desde la fuerza nacional se sumarán 1607 agentes que se sumarán a los de las otras fuerzas de seguridad. “Tenemos 312 circuitos que significan transporte de todo el material electoral que tiene responsabilidad de la custodia la fuerzas armadas y seguridad”.



Estuvieron presentes, además, el presidente del CGE, Martín Muller, el jefe de la Agrupación V de Gendarmería Nacional, Agustín Atamanoff, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez; el director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez; el jefe de operaciones de la Policía, Gustavo Shierloh; el representante del COES, Santiago Arias; el representante de la Policía Federal y un representante de la Fuerza Aérea. Documentos válidos para votar Libreta de enrolamiento/libreta cívica



DNI libreta verde



DNI libreta celeste



Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.



Nuevo DNI tarjeta



El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos/as cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos/as que presenten el “DNI en su celular.