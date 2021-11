Sumariaron a enfermera que faltó a su trabajo y truchó un certificado médico

A finales de abril último, una enfermera que se desempeña en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, faltó a su trabajo y justificó esa inasistencia en un problema de salud, dizque una afección lumbar.



Su novio, también enfermero, pero en una clínica privada de calle España, acudió a la Comisión Médica Única, en San Juan casi Colón, y presentó un certificado médico. Ese certificado había sido extendido por un profesional de la clínica de calle España, con una patología lumbar y la prescripción de 7 días de reposo.



En el Área de Reconocimiento Médico de la Comisión Médica Única, el novio enfermero fue recibido por la doctora Andrea Gan, y ese fue el principio del fin del engaño.



Entregó el certificado médico y adujo que su novia no había podido concurrir en persona con ese certificado por una afección lumbar, que por eso se había hecho presente él en lugar de su prometida.



El certificado lucía membrete del sanatorio de calle España y la firma de un médico del sanatorio de calle España, el doctor Miguel Iacok. En teoría, el médico había extendido el certificado el 27 de abril de 2021 y había diagnosticado 7 días de reposo.



Pero las alarmas se encendieron de inmediato. La doctora Gan conoce al doctor Iacok, conoce también su firma, su grafía, y empezó a sospechar.



El decreto N° 2.707, del 21 de septiembre último, publicado el viernes 5 del actual en el Boletín Oficial, por el cual el Ministerio de Salud dispuso la instrucción de un sumario, señala que la profesional “sabía que el certificado presentado no se correspondía su firma y letra, se comunicó telefónicamente por celular con el mencionado profesional, quien le confirmó que el certificado no había sido extendido por él, que nunca lo firmó ni la atendió a la agente”.



Gan comunicó la situación irregular al titular de la Comisión Médica Única, Walter Luhetti, que el 30 de abril decidió presentar una denuncia penal en los Tribunales de Paraná, publicó Entre Ríos Ahora.



“En conclusión, existiendo un presunto delito de falsificación y uso de documento privado, elevo la presente denuncia y certificado médico original a los fines que estime corresponder. (…). Respecto a la licencia por enfermedad, no se justificaron los días 27 y 28 de abril en virtud de que la agente no concurrió a consultorio oficial y el certificado médico presentado no había sido extendido por el médico que se indicaba”, concluyó el titular de la Comisión Médica, Walter Luchetti, que denunció penalmente a los novios enfermeros.



Ante ese cuadro de situación, el Ministerio de Salud dictaminó que “corresponde se realice una investigación mediante la instrucción de un sumario administrativo en razón de la gravedad de la conducta constatada en el ámbito de la Comisión Médica a la luz de la maniobra presuntamente desplegada por la agente para no concurrir a sus tareas laborales, invocando una licencia por enfermedad que no sería real, por lo que su conducta se encontraría presuntamente incursa en las causales de cesantía”.