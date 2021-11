Candidatos a diputados detallaron las propuestas que llevarán al Congreso

Galimberti: “Observamos un escenario muy parecido a las elecciones PASO”

Pedro Galimberti, desde la Lista 502, de Juntos por Entre Ríos,

Ledesma: “Queremos poner de pie a la Argentina y salir adelante”

Tomás Ledesma, candidato a diputado por el Frente de Todos

Varisco: “El radicalismo tiene que encabezar la alternativa y ser protagonista”

Lucía Varisco, candidata a diputada por el partido FE Entre Ríos

Rossi: “Queremos oxigenar el Congreso con ideas nuevas”

Juan Manuel Rossi, candidato por Podemos Entre Ríos

Müller: “No pido votos, yo los cito a tener un acto de amor por la patria”

Miriam Müller, candidata a diputada por el Partido Conservador Popular

Demarchi: “Entendemos que la política se tiene que hacer en base a los intereses de los trabajadores”

Federico Demarchi, candidato a diputado por el partido Nuevo Más

Burgos: “La deuda es con el pueblo, hay que declarar un default soberano”

Nadia Burgos, candidata por la lista Nº 68, de la Nueva Izquierda

El domingo 14 de noviembre se elegirá en Argentina un total de 24 nuevos senadores y 127 nuevos diputados que estarán en sus cargos hasta el 2027 y el 2025 respectivamente.Este lunes, en, candidatos de las diferentes listas que estarán en el cuarto oscuro el próximo domingo, dieron a conocer sus propuestas.aseveró en, que están “tratando de cubrir con la campaña, la mayor cantidad de lugares posibles en un territorio tan vasto como el nuestro”.“Más allá de que provenimos de la UCR, vamos dentro de Juntos pro Entre Ríos y nuestra lista ha sido producto de un circulo virtuoso, lo digo con orgullo, a través del voto de los entrerrianos. La integración de la lista que encabeza Frigerio ha sido producto del voto de los vecinos de esta provincia, a partir de allí y con los matices que tenemos nosotros, vamos a llevar, en los primeros momentos, los dos primeros años, con un fuerte contenido opositor, hay temas que se deben tratar en la Legislatura nacional, como por ejemplo las modificaciones al Ministerio Público Fiscal, donde claramente hay que oponerse. Pero también hay que ir al Congreso a cogobernar, en un contexto de 14 emergencias que están decretadas: se entiende que habrá un marco de discusión bastante complejo”, destacó.Para Galimberti “hay un escenario complejo en Argentina, por la cuestión económica y específicamente, el proceso inflacionario en el que estamos inmersos. Creemos que será necesario un plan por parte del Gobierno nacional, para que nos diga cómo se va a ir bajando la inflación”.Asimismo dijo que su partido “es la principal fuerza de la oposición en la provincia. En la recorrida observamos un escenario muy parecido a las elecciones PASO, no creo que vayan a existir grandes cambios. Me parece que la gente de todo nuestro espacio entiende que la conformación que se ha dado con el voto de los entrerrianos, más allá de los matices, es lo que han elegido los entrerrianos para que haya una fuerza de oposición, que tenga potencia y que los represente en el Congreso de la Nación”.En cuanto a los cierres de campaña, mencionó que “el miércoles será Paraná, el jueves, en Concordia, con un acto en un club. Los otros cierres se están dando en espacios públicos”., remarcó que “han sido meses muy complicados para todos los argentinos. Asumimos la responsabilidad de recuperar el gobierno nacional después de cuatro años de la desidia del gobierno de Macri, de la desidia de Frigerio, del desastre que vivieron los argentinos. Vinimos con muchos objetivos y metas, seríamos tontos si dijéramos que las pudimos cumplir cuando tuvimos que gobernar en la imprevisibilidad absoluta”.“Así y todo sostuvimos un sistema de salud que estaba muy golpeado, pero pudimos garantizar una cama, una terapia intensiva, oxígeno para todos los que lo necesitaron. Hoy recién estamos gobernando en la normalidad, porque después de mucho esfuerzo estamos un poco más tranquilos y podemos empezar a gobernar con previsibilidad”, dijo.Aseguró que “es un gobierno que apuesta a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a la ampliación de derechos, a los caminos rurales, a los empresarios que creen en Argentina. Le pedimos a la gente que nos acompañe, que nos permita gobernar en el marco de la normalidad, queremos poner de pie a la Argentina, salir adelante, como lo hemos hecho otras veces”.“Hablando de números, en muchos sectores estamos mejor económicamente que en 2019. Tenemos previsiones de organismos internacionales que no son muy simpáticos con nuestro gobierno, pero prevén un crecimiento de la Argentina en un rango de 7 puntos y medio. Por primera vez desde 2015 en Argentina más del 50% de la planta automotriz se fabricó en nuestra tierra, con manos argentinas. Se viene lo más importante y es que estos números empiecen a impactar en el bolsillo de la gente”, agregó.Y finalizó: “hemos llevado una campaña de mucha escucha. Queremos que el cierre de campaña sea simbólicamente así, generando caminatas a lo largo y ancho de la provincia, en un ida y vuelta sincero con los vecinos. Estamos convencidos de que la solución a los problemas no se define en una oficina en Buenos Aires, entre dos o tres personas, sino en un ida y vuelta con el pueblo”., expresó que “hay un desencanto de la ciudadanía en general y de los jóvenes, en mayor medida, con la política. Es una apuesta para que la gente vuelva a confiar. Somos personas honestas, transparentes y tenemos vocación de servicio. Fue una campaña corta, intensa, austera, pero la hicimos con mucho entusiasmo y convicción de que estamos en el camino correcto”.“El radicalismo dentro de Juntos por el Cambio está siendo relegado, no tiene poder de decisión, queremos un partido más fuerte y protagonista. Hemos tenido la valentía y coraje de llevar a cabo esto por fuera de las estructuras. Estamos sentando las bases para la alternativa que se viene el día de mañana cuando haya renovación a nivel provincial, nacional y local. El radicalismo tiene que encabezar la alternativa”, dijo.Asimismo, resaltó que “habíamos tenido charlas con el sector de Galimberti pero no coincidimos con la estrategia. Queremos ser protagonistas, no queremos ir detrás de Juntos por el Cambio, es un espacio que fracasó a nivel nacional. El radicalismo no puede ser cómplice de eso. El radicalismo tiene que recuperar su identidad, levantar sus valores que nada tienen que ver con el Pro”.“Siempre estamos a favor del diálogo y el consenso, pero no con los que hundieron el país. No podemos volver a cometer los mismos errores. Somos un partido con historia”, dijo.Pidió a la gente “acompañarnos con su voto. Hay un voto bronca y es lógico porque el gobierno nacional y provincial vienen tomando muy malas decisiones. Nosotros queremos un voto de esperanza para cambiar la realidad”., expresó que “la Lista 50 es de gente del Partido Socialista, gente ambientalista, vecinalista, pero sobre todo laburantes: docentes, emprendedores, comerciantes y más. Estamos cansados de los políticos de siempre, de la casta política que no resuelve los problemas cotidianos. Estaría bueno oxigenar el Congreso con ideas nuevas”.“Recorrimos la provincia con dos ejes fundamentales. Por un lado, la producción, vamos a ir a plantear un shock productivo: Argentina sale con más y mejor trabajo, no hay otra salida. Por otro lado, nuestra propuesta tiene que ver con el ambiente. Vamos a plantear la Ley de Humedales, vamos a plantear una reforma fiscal, vamos a plantear revisar la cuestión de los agrotóxicos y otros temas como Salto Grande, federalizar la Hidrovía para exportar más y mejor desde la provincia. Apoyaremos la agenda de género”, remarcó.Asimismo, dijo que “si bien el Partido Socialista tiene muchos años, lo que no hemos gobernado fueron las ciudades ni la provincia, ni siquiera el país. No somos responsables de los problemas que hay en el país. `Manos limpias, líneas cortas´ es nuestro lema. En Entre Ríos hay mucha corrupción. Tenemos muchas diferencias con la casta política. No somos protagonistas como provincia en el país, hay que recuperar toda una agenda de temas. Hay mucho trabajo por hacer”.“Estamos por convicción, voluntad propia y vamos a defender a los entrerrianos en el Congreso. Pedimos a la gente que nos acompañe”, finalizó., expresó a: “Yo no hago política tradicional, no pido los votos. Yo los cito a tener un acto de amor por la patria, porque lo necesitamos para nuestros abuelos y nuestros hijos. Somos patriotas y providas”.“Nosotros no somos de la casta política y nuestra campaña se basó en la defensa de las dos vidas. Pero además de eso, vimos que la gente pedía trabajo, empleo, tener un futuro, que es lo que la elite política, que hace tanto tiempo está gobernando, no nos han dado y no nos van a dar. Es un modelo agotado que no nos va a llevar a ningún lado, más que ofrecernos muerte a través del aborto y la eutanasia que ya han dado acuerdo para sancionar esa ley. Pero también una pandemia mal administrada que dio más muertes o un índice de pobreza y desocupación muy alto”, señaló.Müller remarcó que “somos entrerrianos como todos y creo que sufrimos, desde hace tiempo, estas malas decisiones. Por eso entramos en la arena política, no es fácil pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados, viendo el deterioro moral que tiene la casta política”.Sobre sus propuestas, indicó que quieren declara la ley de Emergencia Educativa: “creemos que nuestros gurises aprenden poco y mal. Eso se vio en los resultados de las Pruebas Aprender. Además, un 50% de los chicos se fueron del sistema educativo por la pandemia”, dijo.Enseguida, agregó que también quieren dictar una ley de Emergencia laboral “realmente hay mucha gente que no pide planes y terminan siendo esclavos de este desmanejo y descalabro económico que tenemos. Poner orden fiscal y monetario, es primordial y queremos incentivar a las fuerzas productivas, tenemos un campo que queremos que vuelva a ser el granero del mundo. Pensamos bajar las retenciones a cero y el cepo a la carne e incentivar la industria lechera”.“Queremos potenciar a las pymes que son una parte importante de la producción local e incentivar a todo lo que corresponda a planes de urgencias para trabajar la miseria. Sabemos cómo ponerle freno a la violencia institucional”, finalizó.expusó asus propuestas. “Llamamos a todos los trabajadores, mujeres y juventud a que nos apoyen con sus votos. Somos un partido de trabajadores que parte de entender que la política y la economía se tienen que llevar desde los intereses de las personas que laburan”.“Junto a Manuela Castañeira, que es nuestra referente nacional, propusimos hacer una campaña con lo que no se habla y tratamos de instalar en la agenda el tema del salario y la precarización laboral. Empezamos a plantar que el salario mínimo vital y móvil parta de los $100.000, defendiendo que la canasta familiar ronda los $76.000 sin contar un alquiler”, apuntó.En ese sentido, comentó que “hoy el salario mínimo, vital y móvil es de $29.000 y está por debajo de la línea de indigencia. El Estado legaliza un salario para los trabajadores por debajo de la indigencia. Hay muchos sectores que no le interesa representar a los trabajadores porque les parece irrisorio que cobren por encima de la canasta familiar”.“Además de ser trabajadores, nos paramos desde el punto de vista de una sociedad que tiene que dar un giro de 180º su perspectiva de cómo hacer política y economía. Hay que pensar cómo se solucionarán los problemas de los trabajadores y no darle todo lo que quiere el empresario, para ver si vienen a invertir”, remarcó.Al finalizar, Demarchi señaló que “queremos armar una política desde los intereses de los trabajadores y organizar un sistema progresivo de impuestos, que sean las grandes fortunas la que financien al Estado y no los trabajadores con los impuestos”.dijo enque se encuentran “organizando la tarea de los fiscales que es muy importante para la izquierda en su conjunto y tratar de aprovechar hasta el último instante cada posibilidad para seguir difundiendo nuestra propuesta para seguir fortaleciendo esta alternativa de trabajadores en la provincia”.“Estamos ante una situación de crisis social y económica muy profunda y los partidos tradicionales que ya tiene garantizados sus lugares en el Congreso, van a hacer que esta crisis se profundice aún más. Hemos escuchado durante la campaña cómo Juntos por Entre Ríos está convencido que hay que quitar las indemnizaciones, que hay que avanzar en una reforma laboral; el Frente de Todos dice que va a pagar la deuda al FMI sin generar hambre para el pueblo, pero la realidad es que después en el Congreso van a votar junto s un acuerdo con el FMI, para seguir generando más situaciones de desigualdad en nuestro país”, entendió.Burgos entiende que su partido es “la única fuerza política que creemos que la deuda es con el pueblo, que por eso hay que declarar un default soberano, no pagar al FMI. Somos la única fuerza política que va a ir al Congreso nacional y también vamos a seguir estando en las calles, defendiendo al conjunto del pueblo trabajador”.La candidata a legisladora por el MST, aportó que “en el Congreso falta absolutamente todo. Cuando hablamos de la agenda de género o cuestiones ambientales, la lucha en las calles son las que han sido las que han logrado romper la puerta del Congreso, entrar y poner debates centrales como el tema de la lucha por el aborto legal, o como ha sido la ley del etiquetado frontal, estos como dos temas recientes. Mañana vamos a estar en las calles para decir que no va más las políticas ligadas al extractivismo, porque lo que están saqueando no son sólo nuestros territorios sino también nuestras vidas. Somos una fuerza política que está en la calle con los movimientos ambientales y de género, pero queremos que en el Congreso discutamos una ley de Humedales sin trampas, es decir que no haya extractivismo, que vayamos a avanzar en una discusión del modelo productivo para prohibir los agrotóxicos y los transgénicos, que avancemos en la necesidad der un Presupuesto real para la emergencia en violencia de género”.Burgos consideró que “no podemos seguir adelante con la aplicación a medias de las leyes que ya tenemos porque no tienen presupuesto. Para las políticas integrales se necesitan presupuestos reales. Somos la única fuerza política que quiere pelear con estas cuestiones concretas y llevar estas discusiones a dónde se tienen que discutir. Hay que recuperar la democracia, que actualmente está en manos de una casta política privilegiada con corporaciones, con los bancos, con lo sectores más concentrados que están haciendo un saqueo constante en nuestros territorios y nuestras vidas. Lo que necesitamos es recuperar la política como herramienta de transformación y ponerla al servicio de las necesidades de las mayorías”.