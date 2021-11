Cresto: “Vamos a una Argentina donde los jóvenes tienen mejores oportunidades

El candidato a diputado nacional Enrique Cresto recorrió obras y diferentes barrios en la localidad de Feliciano, junto al intendente Damián Arévalo, la senadora provincial Ester González, la diputada provincial Silvia “Nené” Moreno y referentes locales del Frente de Todos.“Todavía hay mucho por hacer, pero el país se está poniendo en marcha. La economía se está reactivando. Hay más empleo y políticas públicas que fomentan la producción, la industria y el desarrollo con inclusión. Sin dudas, vamos a una Argentina donde los jóvenes tienen más y mejores oportunidades”, dijo el candidato del Frente de Todos en Feliciano, al ser consultado por medios locales sobre el “voto joven” en estas elecciones y la incidencia de este sector en el respaldo electoral del Frente de Todos.“Durante los cuatro años del macrismo muchos jóvenes vieron a sus padres perder el trabajo, cerrar sus comercios o perder sus ahorros. Muchos jóvenes tuvieron que resignar sus proyectos y otros se fueron al extranjero. Pero ahora los jóvenes ven que hay una puerta abierta al futuro, que hay un país donde los jóvenes son protagonistas, que hay medidas concretas que benefician y acompañan el esfuerzo de los jóvenes y las familias para salir adelante. Por eso hay muchos jóvenes que respaldan a este Gobierno y muchos más que además militan la defensa de este modelo en cada rincón de Entre Ríos”, valoró Cresto.“El programa "Te Sumo", que beneficia y apoya económicamente a las pequeñas y medianas empresas que contratan personal de entre 18 a 24 años, nunca va a aparecer en la tapa de los diarios del poder concentrado. El programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes es una medida que beneficia a muchísimos monotributistas jóvenes y pequeños emprendedores; pero la derecha y los grupos hegemónicos nunca van a hablar bien de estas medidas, a las que menosprecian bajo el rótulo de “populismo”, sin darse cuenta lo importante que son para miles de emprendedores que están empujando con mucho esfuerzo sus proyectos y necesitan una mano del Estado para salir más rápido de las dificultades que impuso la pandemia”, señaló el candidato peronista.“Hay líneas de crédito para los jóvenes; de crédito genuino y accesible, no de endeudamiento y usura como hubo durante el macrismo. Hay mejores condiciones de acceso a la vivienda, hay proyectos centrados en la innovación y la industria del software que ponen a la Argentina a la vanguardia en un sector donde los jóvenes son protagonistas principales. En la Argentina de hoy, aunque a la derecha no le guste y nuestros adversarios no lo reconozcan, hay muchas iniciativas que ponen a la juventud en el centro de las políticas públicas que consolidan este modelo de producción y desarrollo ”, agregó.“Por eso es tan importante militar casa por casa, explicar todo esto, contarle a la gente todo lo que está haciendo para sacar el país adelante y como la derecha quiere volver al pasado. Hay que hablar con los vecinos y vecinas en cada localidad, para pedirles que voten a conciencia, con memoria y responsabilidad, para que entre todos logremos que estas elecciones sean un paso más en este camino hacia adelante”, concluyó Cresto.