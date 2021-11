Cerruti aseguró que Fernández "adora a los cordobeses" y rechazó las “fake news”

El presidente @alferdez no solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 8, 2021

No es momento para generar falsas antinomias, mucho menos tergiversando dichos o inventando fakes news. La senda del crecimiento de la Argentina tiene que encontrarnos unidos en la construcción de un país más justo, dinámico y federal. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 8, 2021

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández "adora a los cordobeses", tras la viralización de un fragmento del video de su participación el miércoles de un encuentro en el Centro Cultural Kirchner, cuando se refirió a la provincia."No solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario", resaltó a través de un hilo en su cuenta de la red social Twitter.Al respecto, sostuvo: "Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina".En declaraciones a la prensa acreditada en Casa de Gobierno, la portavoz manifestó que el mandatario "adora" a los cordobeses, y aseguró el Presidente "reiteró su afecto y compromiso con el pueblo de Córdoba", y calificó a la provincia como "parte central de las iniciativas y preocupaciones de este gobierno"."El Presidente sostuvo que nunca hemos discriminado a Córdoba, que merecen la misma atención y el mismo reconocimiento que todos los argentinos y argentinas ", escribió Cerruti, y sumó: "Pero más que palabras y fake news, lo que importan son los hechos".La portavoz presidencial aprovechó el momento para criticar la gestión del expresidente Mauricio Macri, y destacó la labor en la provincia: "Estamos llevando adelante más de seiscientas obras y proyectos con una inversión de casi setenta mil millones, un 56 por ciento más que lo prometido, y nunca cumplido, en el último año del gobierno de Mauricio Macri", manifestó.Por último, señaló: "No es momento para generar falsas antinomias, mucho menos tergiversando dichos o inventando fakes news. La senda del crecimiento de Argentina tiene que encontrarnos unidos en la construcción de un país más justo, dinámico y federal".En el mensaje que generó polémica, Fernández aseguró que la provincia mediterránea parecía un "terreno hostil" para el oficialismo nacional, e hizo un pedido expreso para que "de una vez por todas Córdoba se integre al país, para que de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto".